En un momento donde la inteligencia artificial transforma industrias, se impone el aprendizaje continuo y la adaptabilidad como pilares esenciales para enfrentar futuros retos.

Hoy 07:39

Por Dani Stilerman

Para Infobae

¿Para qué aprender a escribir si hay un robot que lo hace mejor que vos?

¿Para qué programar si ya existe una IA que no solo lo hace, sino que encima no se queja?

¿Resumir? Chat GPT lo hace según tu necesidad y mejor estructurado.

Entonces, ¿cómo deberíamos educarnos (y a nuestros hijos) para un futuro dominado por la IA?

Esta pregunta tiene dos grandes sub-preguntas:

1) ¿Cómo preparo a mis hijos para el mundo de acá a 10 años?

2) ¿Cómo me preparo, yo, para los próximos 5 años?

Empecemos por nuestros hijos:

Primera respuesta. Lo que enseñamos (y aprendemos) hoy no es válido para el futuro. Muchas de las cosas que hasta ayer nos parecían obvias ya no lo son.

Por ejemplo, durante años nos machacaron el cerebro con que había que aprender inglés y programación. Pero con la IA, eso pierde sentido.

Ya existen, aunque aún no sean populares, auriculares que traducen en simultáneo lo que te dice un chino y podés escuchar en tu idioma con la misma voz que tiene la persona que te está hablando.

Quizás vieron videos de argentinos en las ferias de China hablando con potenciales proveedores, salteando el inglés y utilizando el celular para traducción simultánea. El inglés no solo no es “el idioma del futuro”, tampoco es el idioma necesario en unos años.

¿Eso significa que no sirve para aprender inglés? De ninguna manera. Sirve para el desarrollo neurológico y para aprender a usar el cerebro. Hace décadas existen calculadoras, pero los chicos siguen aprendiendo a sumar y multiplicar, incluso cuando todas las operaciones complejas las hacemos con calculadora o Excel. Lo que sí es debatible es si es mejor que el idioma sea inglés, o el dialecto que hablaban en el pueblo de la Nona.

O el tema de aprender a programar. Aprender la lógica de programación es extremadamente útil, pero no porque vayas a usar ese lenguaje de programación en cinco años.

Segunda respuesta: más importante “aprender a aprender” que saber hacer.

Tenemos que ser honestos. Nadie sabe cómo se va a ver el futuro. Hay demasiadas cosas que van a cambiar y demasiados escenarios, todos muy distintos.

¿Y qué hacemos si no sabemos cómo se ve el futuro? En el mundo de las inversiones les pasa mucho no saber qué va a pasar en el futuro y por eso optan por diversificar el riesgo. No tratar de decidir cuál es el escenario futuro, sino prepararse para muchos escenarios posibles.

Diversificar en el mundo del aprendizaje sería “aprender a aprender”: tener flexibilidad para aprender habilidades nuevas que puedan ser necesarias para encarar nuevos desafíos. Esto es ejercitar la curiosidad, investigar, estudiar... básicamente, ser un poquito más nerd.

Tercera respuesta: Parecería que decidir qué hacer es más importante que hacerlo.

En los últimos 3 o 4 años hemos visto algunas industrias donde la IA entró de lleno y lo que sucede con el empleo es distinto de lo que imaginábamos.

Cuando la IA entra con fuerza, las tareas repetitivas y de menor nivel de desafío intelectual son automatizadas, como todos esperábamos.

Pero a la vez, aparece la posibilidad de generar una oferta de trabajo en roles que todos sabíamos que eran necesarios, pero que en general no había tiempo o plata para cubrir.

Por ejemplo, en el mundo del marketing: hacer piezas creativas (imaginemos un cartel) es mucho más fácil con IA. Y como es más fácil, la vara para poder competir subió y el cartel tiene que “estar muy bueno”. Por ende, podría haber menos creativos, pero en la práctica aún hay los mismos, o incluso… ¡hay más!

A la conclusión a la que hemos llegado muchos podría ser que decidir “qué hacer” es más importante que “hacerlo”. La planificación es mucho más importante que la ejecución de tareas en sí misma.

¿Qué puedo hacer YA para prepararme YO?

Tres grandes tips:

1) Sé protagonista de la transformación de tu puesto: si tu trabajo se ve amenazado, trata de ser el que mejor entiende la IA y cómo se complementa con los seres humanos. Tenés que ser el que mejor está preparado para los roles que aparecen por la IA.

En el mundo de IA hay una frase que se repite como mantra: “No es que la IA te va a reemplazar, va a ser una persona que sabe utilizar la IA”.

2) Usar no es probar. Una cosa es testear un rato y otra usar las herramientas de manera intensiva. Pasar horas y horas hablando con tu herramienta de IA no es perder el tiempo. Es más: puede ser tu mejor inversión. Podés usarlo para lo estrictamente laboral o con un uso recreativo. Pasar horas hablando con la IA sobre arte, literatura, deporte o lo que te guste, te va a ayudar a entender el sistema, cómo funciona, cómo razona y a entender la amplitud de sus capacidades.

3) Formate como sea. Google, Open AI, Meta, etc. etc. etc. Si no sabés, no te das maña, capacitate. Es la mejor inversión que podés hacer por estas horas. Tenés que poder dominar la herramienta, no solamente para usarla para tu trabajo, sino -fundamentalmente- para terminar de entender en qué cosas sos reemplazable y en cuáles no.

En conclusión:

Los que estamos más cerca de estas tecnologías tenemos una única certeza. La IA va a transformar tu puesto de trabajo. Y lo asevero sin saber de qué trabajas.

Por suerte hasta hoy cada vez que la IA transformó un rol instantáneamente se crearon nuevos roles que curiosamente eran más interesantes.

Frente a eso, lo mejor es no pelearse con la realidad: capacitarte ya en lo que viene. A vos y a tus hijos.