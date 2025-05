Se aprobó el primer RIGI para minería y prevén que las exportaciones se cuadrupliquen para 2035

Es para la producción de litio en Salta. Las expectativas del sector que busca superar los US$10.000 millones de ventas al mundo para 2028. Lo anunció el secretario coordinador de Energía.

Hoy 10:01

El Gobierno aprobó el cuarto proyecto en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de la primera iniciativa en minería y es por el emprendimiento Rincón, de la gigante Rio Tinto, ubicado en Salta, para la producción de litio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La novedad fue anunciada por Daniel González, secretario Coordinador de Energía y Minería del Ministerio de Economía, durante su participación en ArMinera 2025, la mayor conferencia minera del mundo que se realiza en la Argentina.

“Ya se aprobó el primer proyecto minero para Rincón Litio, de Rio Tinto. Además, contamos con tres proyectos de energía aprobados”, indicó. El tema ya estaba generando preocupación en las empresas del sector: había 7 proyectos mineros presentados al RIGI, y ninguno aprobado.

Te recomendamos: Salta pone en marcha la era del litio y vive un momento histórico

El proyecto de Rio Tinto contempla una inversión de US$2700 millones para la extracción y procesamiento de litio en el salar de Rincón. La planta producirá carbonato de litio a escala industrial, con un esquema de desarrollo por etapas.

González recordó que existen otros tres proyectos energéticos que también recibieron luz verde en el marco del RIGI: un parque solar en Mendoza; el oleoducto sur de Vaca Muerta y el proyecto para exportar gas por barco desde Río Negro.

Consultado sobre los obstáculos que enfrentó la minería en los últimos años, apuntó directamente a las restricciones cambiarias: “El cepo ha sido el principal factor que afectó la competitividad del sector; el problema va más allá del tipo de cambio”, sostuvo.

Las perspectivas del sector minero quedaron marcadas también por las proyecciones de exportaciones e inversiones a largo plazo: según dos destacados economistas, el sector podría aportar en la próxima década US$30.000 millones en inversiones y US$20.000 millones en exportaciones, con el boom del litio y la apuesta por el cobre.

Te recomendamos: Una minera internacional anunció la inversión de USD 2.500 millones en un proyecto de litio

Sin embargo, los analistas marcaron dudas sobre el “puente” actual hasta la estabilidad cambiaria que podría producirse en los próximos años con el boom exportador de minería y energía. Así surgió del panel organizado por IDEA y CAEM en el marco de Arminera, este miércoles en La Rural.

Las exportaciones podrían cuadruplicarse en diez años

El nuevo escenario normativo y macroeconómico proyectado por el Gobierno generó un marco optimista entre analistas. Según Esteban Domecq, las exportaciones mineras podrían pasar de US$4400 millones en 2024 a US$21.200 millones en 2030.

Entre 2021 y 2024, las exportaciones mineras promediaron US$5816 millones por año, lo que representó el 7,4% del total exportado por la Argentina.

De cumplirse las proyecciones, en apenas tres años el sector superaría la barrera de los US$10.000 millones anuales. Para 2025 se estiman exportaciones por US$6800 millones.

Para 2028, el volumen exportador podría incrementarse a US$15.900 millones, con un fuerte impulso del litio, que aportaría por sí solo US$6000 millones.

Hacia 2030, el monto total treparía a US$21.200 millones, con el cobre como principal motor del crecimiento, también con US$6000 millones proyectados.

En paralelo estará la mejora en la balanza comercial energética. De acuerdo a las proyecciones de Invecq, la balanza energética —que mide la diferencia entre exportaciones e importaciones de energía— cerraría 2025 con un superávit de US$8000 millones.

Para 2030, ese saldo favorable podría alcanzar los US$24.600 millones. “Vaca Muerta dejó de ser una oportunidad y pasó a ser una realidad”, mencionó Domecq.

Por su parte, Natacha Izquierdo, directora de Operaciones de Abeceb, explicó que el crecimiento de las exportaciones estará acompañado por un cambio estructural en la composición de los minerales exportados.

En 2025, en las ventas al exterior sigue liderando el oro (59% del total), le sigue el litio (26%) y en tercer lugar la plata (10%). Para 2035, la participación se modificará fuertemente: el litio alcanzaría el 33%, el oro bajaría al 11%, la plata descendería al 1% y aparecería un actor central, el cobre, que podría representar el 55% de las exportaciones la próxima década.

Izquierdo subrayó que “hay 16 proyectos en factibilidad y construcción”. Según sus proyecciones, el sector podría atraer más de US$30.000 millones en inversiones durante los próximos diez años. Además, remarcó que el desarrollo de estos proyectos podría generar más de 120.000 nuevos empleos.

Los factores clave para la minería en la Argentina

En el cierre de su presentación, Izquierdo enumeró los seis factores clave que determinarán si el país logra concretar el potencial de la minería. Los puntos que mencionó fueron:

Estabilidad macroeconómica.

Infraestructura logística y energética.

Capital humano especializado.

Coordinación institucional entre niveles de gobierno.

Marco regulatorio competitivo.

Aceptabilidad social de los proyectos.

El puente entre el presente y el potencial futuro minero

En su presentación, Domecq mencionó los problemas cambiarios como uno de los causantes de la falta de crecimiento de la Argentina durante la última década. Actualmente, hay estabilidad en el dólar, y se prevé que con el boom exportador la haya también en pocos años. Pero, ¿qué pasa en la transición?

El especialista comentó: “Argentina no tiene crédito, no tiene reservas, no tiene moneda, no tiene reputación. Hay una tensión entre la cuenta corriente y la cuenta financiera. Los dólares, como autos, entran y salen de estos dos canales. La cuenta corriente ya no te puede dar, los precios internacionales están muy bajos, la actividad está en zona alta, te demanda dólares, y después con este tipo de cambio no se incentivan las exportaciones. Ya lo dice el programa económico: la cuenta corriente va a estar deficitaria”.

Con ese escenario, advirtió que la clave pasará por si se puede financiar esa cuenta corriente deficitaria, vía la cuenta capital: “Si la cuenta corriente está deficitaria y la Argentina sigue fundida porque las reservas siguen negativas, esto es cuenta financiera dependiente. En la cuenta financiera tenés que volver al mercado lo antes posible, o tenés la cuenta de inversión con el RIGI como fundamental, o algún aporte de capital, ahí va a estar el aporte para la transición”.

La actual tensión entre cuenta corriente y cuenta financiera, recordó Domecq, se financió primero con un blanqueo “tremendamente exitoso”, luego con el FMI, y ahora habrá que ver si sigue el mercado.

“Si el recorrido es largo, habrá un nuevo neo blanqueo en el medio, y en ese proceso estamos”, completó.