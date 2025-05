Benjamín Vicuña fue contundente sobre los rumores de que la China Suárez se mudaría a Turquía con sus hijos

El actor chileno habló con Intrusos y dejó en claro su postura frente a una posible mudanza de su expareja a Estambul junto a Magnolia y Amancio. También criticó la exposición de los menores en redes sociales.

Hoy 16:00

La China Suárez y Mauro Icardi disfrutan de unos días en Turquía junto a los tres hijos de la actriz: Rufina, Magnolia y Amancio. En este contexto, comenzaron a circular rumores que aseguran que la ex Casi Ángeles tendría intenciones de instalarse en Estambul junto a su nueva pareja. Consultado sobre esta posibilidad, Benjamín Vicuña fue tajante.

En diálogo con el programa Intrusos (América), el actor chileno expresó su malestar por la exposición pública de sus hijos y dejó en claro que no está de acuerdo con ciertas actitudes de su expareja. “Son cosas que se hablan en privado también. Hay cosas que sí, que me parece que están de más”, afirmó con seriedad. Y agregó: “No voy a estar usando un programa de televisión para decir lo que me molesta o no. Se hablará en privado… pero la verdad es que es difícil”.

Vicuña también se refirió a una reciente imagen que generó revuelo, donde se ve a Magnolia y Amancio con camisetas del Galatasaray, el equipo en el que juega Mauro Icardi. “No sé si es necesario”, dijo, visiblemente incómodo.

Finalmente, cuando el cronista le preguntó si estaría de acuerdo con que la actriz se instale en Turquía con los chicos, fue directo: “No, ninguna posibilidad”, sentenció, dejando en claro que no apoyaría una decisión de ese tipo.