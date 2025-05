Brutal agresión en una escuela: un hombre le dio una patada en la cabeza a un alumno de 13 años tras una pelea con su hijo

Dos alumnos se enfrentaron a la salida de una escuela en Moreno. En medio del conflicto, el padre de uno de ellos intervino y agredió violentamente al otro menor. La víctima, permanece internada en el Hospital Posadas.

Hoy 11:52

Un episodio de violencia extrema provocó conmoción en la localidad bonaerense Paso del Rey, partido de Moreno: un padre intervino en una pelea entre adolescentes y golpeó brutalmente a uno de ellos. El chico, de 13 años, fue trasladado de urgencia al hospital Héroes de Malvinas y luego derivado al Posadas, donde intenta recuperarse de las heridas.

Según Primer Plano Online, el enfrentamiento entre los adolescentes, que asisten a la Secundaria Nº 3 ‘José Hernández’, había sido pactado días antes, aunque se desconoce el motivo.

Adriana, la madre del chico agredido, contó que su hijo se dirigía a la escuela cuando se encontró con su rival. Tras un intercambio de insultos, comenzaron a pelearse a las trompadas.

En ese momento intervino el padre del otro adolescente y, según detalló la mamá de la víctima, le dio un golpe en la cara y luego una patada en la cabeza a su hijo.

“Mi hijo iba caminando con un amigo a la escuela. Una cuadra y media antes de llegar se encontró con este chico. Se insultaron y empezaron a pelear”, mencionó Adriana.

Y amplió: “En eso se metió el padre del otro pibe, que le pegó a mi hijo: le dejó ensangrentada la nariz y mi nene salió corriendo para volver a casa. En el camino vomitó”.

Tras el ataque, el amigo del chico avisó a la madre, que dejó su trabajo y fue a la comisaría de Paso del Rey. Sin embargo -según precisó-, allí no le tomaron la denuncia y le indicaron que primero debía llevar al menor al hospital.

En el hospital Héroes de Malvinas, al chico herido le realizaron una placa que confirmó la ausencia de lesiones óseas, aunque al paciente presentaba traumatismos y sangrado en la nariz.

Por recomendación médica, el paciente fue derivado al hospital Posadas para descartar lesiones internas. Aunque no se encontraron fracturas, el chico permaneció en observación y deberá regresar para un seguimiento.

“Que un adulto le pegue a un menor es algo muy grave. Espero que se investigue y que se pueda saber quién es el agresor. La escuela me dijo que no podía darme sus datos. Ahora estoy enfocada en que me confirmen que mi hijo esté bien”, afirmó Adriana.