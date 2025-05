Economía y violencia narco, los desafíos de Daniel Noboa en el inicio de su segundo mandato en Ecuador

Gobernará hasta el 2029. La oposición correísta denuncia una fuerte persecución política.

Hoy 06:53

Envalentonado por un fuerte respaldo en las últimas elecciones, Daniel Noboa comenzará este sábado su segundo mandato presidencial en Ecuador con dos desafíos urgentes que marcarán el éxito o el fracaso de su gobierno.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Por un lado, combatir la creciente irrupción del narcotráfico y el crimen organizado que convirtió al país en el más violento de la región; y por el otro, apuntalar la alicaída y dolarizada economía local.

La difícil realidad del país le augura un segundo período de gobierno complejo y bajo la presión de la influyente oposición correísta que insiste con su acusación de fraude y denuncia una fuerte persecución política.

Las claves del segundo mandato de Daniel Noboa

Noboa, de 37 años y heredero de una de las fortunas más importantes del país, gobernó los últimos 16 meses tras ganar las elecciones de fines de 2023 convocadas para reemplazar al renunciante presidente Guillermo Lasso.

En un balotaje celebrado el 13 de abril fue reelecto por otros cuatro años. El presidente derrotó con el 55,65% de los votos a la candidata izquierdista de la Revolución Ciudadana, Luisa González, delfina del exiliado exmandatario Rafael Correa. Noboa gobernará hasta 2029.

En este segundo período de gobierno, el presidente deberá enfocarse en dos prioridades absolutas.

“El principal desafío es combatir la inseguridad. En el primer cuatrimestre del año se rompió otro récord de violencia criminal con más de 3000 asesinatos violentos. Es una situación muy grave”, dijo a TN el periodista Orlando Pérez, exdirector del diario estatal El Telégrafo.

En los últimos años, Ecuador fue azotado por la irrupción de bandas criminales que pelean por el control de las rutas del narcotráfico y mantienen maniatada a la población con extorsiones y amenazas.

El país tiene una tasa de 38 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según la fundación Insight Crime, dedicada a la investigación sobre las amenazas a la seguridad nacional de América Latina y el Caribe. La Argentina tiene un índice de 3,8.

“La inseguridad va de mal en peor. Están asesinando a 26 personas por día, más de un crimen violento cada hora. El gran desafío de la inseguridad es el que puede tranquilizar un poco a la población sobre las expectativas creadas por un nuevo período de gobierno de Noboa”, dijo a TN el analista ecuatoriano Mauricio Alarcón, representante de Transparencia Internacional en el país.

El correísmo le echa la culpa de este flagelo a los gobiernos neoliberales que lo sucedieron desde 2017. Desde el gobierno, afirman que la salida de Correa hizo caer “acuerdos” con distintas bandas narco que respondieron con una violencia desatada.

Noboa declaró el estado de “conflicto armado interno” y de excepción en varias provincias, en especial en el corredor costero con epicentro en Guayaquil y en la vecina ciudad de Duran, la más violenta del país. Además, le pidió ayuda a Donald Trump para luchar contra el narcotráfico mediante una cooperación militar que podría abrir las puertas al regreso de bases estadounidenses al país, expulsadas durante el correísmo.

En ese escenario, Noboa envió al Parlamento una ley para combatir la economía criminal. Pero la oposición correísta advierte que se autorizan allanamientos e investigaciones sin una orden judicial.

La economía es otro de los puntos débiles

En ese contexto de violencia extrema, el país está atravesado por una crisis económica que pone en jaque la estabilidad social.

“El desempleo y el subempleo han crecido notablemente. Hoy el subempleo está por encima del 56%. La economía informal ha crecido mucho”, señaló Pérez.

Se calcula que más de la mitad de la población sobrevive en el sector no regulado y sin ningún tipo de derechos. La pobreza, según datos oficiales, se ubica en un 28%.

Los datos oficiales no son auspiciosos. La economía ecuatoriana decreció durante tres trimestres consecutivos el año pasado, según un informe del Banco Central. Los datos marcaron el inicio de una recesión. En concreto, en 2024, el PIB cayó 2%.

Esta contracción fue impulsada por una severa crisis de liquidez, la caída del consumo, la inversión y el gasto público. Además, una grave emergencia energética causada por la sequía derivó en cortes de hasta 14 horas diarias y empeoró el escenario.

“La situación económica no mejora. El país no levanta cabeza. No hay inversión extranjera, no hay seguridad jurídica. Además, está el problema de la corrupción que presenta retos muy serios”, afirmó Alarcón.

Para lograr gobernabilidad en esta nueva etapa, Noboa deberá encarar alianzas en el Parlamento con la oposición, en especial el movimiento indígena representado por el partido Pachakuti.

El influyente sector indígena ha sido tradicionalmente adverso al correísmo y varios de sus referentes se han mostrado dispuestos a acordar con Noboa en el poder legislativo.

Noboa necesita más que nunca gobernabilidad para sellar su acercamiento a la Casa Blanca y lograr una ayuda militar estadounidense visible y efectiva contra el crimen organizado.