Detuvieron en México al hombre acusado de secuestrar y abusar de su exesposa argentina durante casi dos años

Salvador “N” fue arrestado tras la denuncia viral de Priscila Sand, quien logró escapar junto a su hijo. El acusado tiene al menos 12 causas penales desde 2006.

Hoy 00:09

La Fiscalía de la Ciudad de México confirmó la detención de Salvador “N”, el hombre acusado de secuestrar, violar y ejercer violencia física, psicológica y sexual contra su exesposa, la argentina Priscila Sand, de 26 años. La detención ocurrió en la mañana del viernes, tras una investigación que también reveló que el acusado amenazó a otras personas y acumulaba un historial delictivo que se remonta a casi dos décadas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Sand logró escapar con su hijo de nueve meses de la casa donde estaba cautiva y narró su calvario en un video que se viralizó en redes sociales. En la grabación, publicada en TikTok, relató cómo su expareja la golpeaba con brutalidad y cómo simulaba desmayos para intentar salvarse. “Él me empezó a pegar, yo me hacía la desmayada para que me deje de golpear. Y él me decía: ‘Muérete, muérete’”, recordó entre lágrimas en una reciente entrevista.

La víctima denunció que la Justicia mexicana intentaba encajonar la causa, pero el impulso público y mediático ayudó a que se concretara la captura. Actualmente, el agresor está detenido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y será un juez de control quien defina su situación judicial en los próximos días.

El caso tomó mayor visibilidad luego del estreno de un documental del medio mexicano N+, donde Priscila mostró imágenes inéditas del horror vivido. El informe reveló que Salvador “N” cuenta con al menos 12 causas en distintas fiscalías, por delitos como lesiones, amenazas, robo de vehículos, abuso, violencia familiar y privación de la libertad.

La historia de Priscila Sand evidencia la gravedad de la violencia de género en contextos donde el sistema judicial no brinda respuestas inmediatas. Hoy, la joven busca justicia y protección para ella y su hijo, tras casi dos años de encierro y tortura.