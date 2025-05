Revelan que el Diablito Echeverri estuvo a un paso de jugar en Boca: "Estaba listo"

Daniel Brizuela, quien fue Director de Captación del club de Núñez, contó que el atacante pensó en marcharse al Xeneize a raíz de una situación familiar.

Claudio Echeverri, una de las mayores promesas del fútbol argentino, estuvo a punto de jugar en Boca Juniors antes de consolidarse en River Plate, según reveló Daniel Brizuela, ex Director de Captación del club de Núñez.

“El Diablito fue un galáctico desde chico, pero casi se va de River porque si no venía la madre, él no se quedaba. Me preguntaron si estaba seguro, les dije que sí, y se le alquiló un departamento para que vivan. Gallardo y D’Onofrio fueron clave para que se tome esa decisión”, contó Brizuela en diálogo con Bolavip.

La historia oculta se remonta a los primeros pasos del chaqueño en Buenos Aires. Brizuela reveló que hubo un fuerte interés de Boca, impulsado por un lazo personal: “Claudio estaba listo para irse a Boca porque Chaco Insaurralde, que jugaba ahí, es de su barrio y muy amigo de su hermano mayor. Cuando River daba vueltas, Insaurralde llamó y dijo que Boca le daba todo: departamento y demás. Pero Claudio es enfermo fanático de River y se terminó quedando”.

Su llegada al Manchester City

En relación a su presente en Europa, Brizuela consideró que su llegada al Manchester City fue apresurada. “No tuvo el tiempo y la forma para llegar bien armado y poder desarrollar su juego. Vivía en el Sudamericano, de un lado para el otro. Tendría que haber hecho los procesos como corresponde”, lamentó.

El formador fue claro al señalar que Echeverri llegó sin la fuerza ni la estructura física necesarias para destacarse en un fútbol como el de la Premier League. “Estuvo mal asesorado. Necesita dos años para mejorar físicamente y competir, algo fundamental para un jugador en desarrollo”, afirmó.

Además, trazó un paralelismo con otros talentos surgidos en River: “Le tocó un entrenador como Demichelis, que no es un especialista en gestión del talento. Gallardo sí lo era. Por eso los resultados del Diablito son distintos a los de Julián Álvarez, Enzo Fernández o Franco Mastantuono”.

Mastantuono y un destino blanco

Brizuela también se refirió al futuro de Franco Mastantuono, otra joya de River que él mismo descubrió. “Desde los 10 años dije que era un chico para Europa. Tiene el ADN justo del Real Madrid”, aseguró.

Pese al fuerte interés del club español, Brizuela considera que el juvenil debería quedarse en River al menos dos años más. “No tiene que hacer un proceso acelerado como el de Echeverri. Si se queda y madura, va a llegar a Europa con el horneado justo para consolidarse”, remarcó.

Las declaraciones del ex captador del club de Núñez ofrecen una mirada interna sobre el desarrollo de las grandes promesas de River y alertan sobre los peligros de acelerar los tiempos en el fútbol formativo.