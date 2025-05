Russo renunció a San Lorenzo y está a un paso de concretar su regreso a Boca

El entrenador de 69 años acordó la desvinculación del Ciclón tras la eliminación contra Platense en el Torneo Apertura y se despedirá del plantel el martes. Habrá una reunión con Riquelme para cerrar su llegada.

Hoy 19:47

Boca Juniors está a punto de concretar el regreso de Miguel Ángel Russo, quien se perfila para iniciar su tercer ciclo como entrenador del Xeneize. Tras la eliminación de San Lorenzo ante Platense en la semifinal del Torneo Apertura, el técnico bonaerense presentó la renuncia formal en la Ciudad Deportiva del Ciclón, acercándose así al acuerdo final con el club de La Ribera.

Russo ya se despidió de San Lorenzo

Aunque evitó dar definiciones en la conferencia posterior a la caída por 1-0 en el Nuevo Gasómetro, Russo dejó entrever que su salida era inminente: "Voy a hablar cuando yo diga, quiera y cumpla todo lo que tenga que pasar. Todo lo que digan, yo no escucho nada ni me interesa", declaró. Luego, con tono enigmático, agregó: "Hay que saber hablar y decir las cosas. Eso lo hablaré personalmente, no en público", alimentando la expectativa en el mundo Boca.

La dirigencia azulgrana, encabezada por Julio Lopardo y Martín Cigna, ya mantuvo conversaciones con el representante del entrenador. Se espera que en los próximos días se firme la desvinculación oficial, paso necesario para habilitar la contratación por parte del Xeneize.

Boca lo espera para el martes

En Brandsen 805 confían en que Russo pueda asumir el martes, cuando el plantel retome los entrenamientos en el predio de Ezeiza, luego de siete días de licencia tras la eliminación frente a Independiente en cuartos de final. Si no se concreta a tiempo, los preparadores físicos se harán cargo del entrenamiento, ya que Mariano Herrón analiza su salida del club para comenzar su camino como entrenador principal.

Gago, otro obstáculo pendiente

Aún resta que Fernando Gago rubrique su rescisión de contrato. Aunque ya fue despedido hace casi un mes tras perder el Superclásico ante River, el acuerdo todavía no se firmó. Según el reglamento de la ATFA, Boca no podrá registrar un nuevo contrato con otro DT hasta saldar este compromiso, algo que esperan resolver antes del 10 de junio, fecha límite para presentar la documentación de cara al Mundial de Clubes.

Refuerzos en marcha

En paralelo, el Consejo de Fútbol ya trabaja en el armado del plantel que viajará a los Estados Unidos para disputar el Mundial de Clubes, que arranca el sábado 14 de junio. La prioridad es incorporar un defensor, un mediocampista y un delantero. Entre los nombres que suenan aparecen Aníbal Moreno y Fausto Vera, aunque cualquier decisión definitiva se tomará una vez que Russo esté oficialmente en funciones.

Con todo encaminado, Boca aprieta el puño y se ilusiona con una nueva etapa de Miguel Russo, quien buscará devolver al club al protagonismo internacional, esta vez en un torneo histórico organizado por la FIFA.