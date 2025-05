Maxi López estuvo presente en la audiencia de divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi

El exfutbolista participó del encuentro judicial en Milán. Fue cordial con la prensa, pero evitó dar declaraciones.

Hoy 16:46

Este miércoles, en el Tribunal de Familia de Milán, se llevó a cabo una nueva audiencia de divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi, y la sorpresa fue la presencia de Maxi López, exesposo de la mediática y padre de sus tres hijos mayores.

La información fue confirmada en el programa Viviana en vivo (eltrece), donde una cronista relató lo ocurrido desde la puerta del tribunal. “Está Maxi López, pero no me puedo acercar mucho porque estoy de amigota con el peluquero que me pasa información, pero me dijo ‘yo te doy información, pero no faltes el respeto’”, comentó entre risas.

A pesar de los intentos por obtener una declaración, el exjugador no quiso hablar, aunque fue cordial y envió saludos a la Argentina antes de subirse a una camioneta y retirarse del lugar.

Minutos después, Wanda Nara también abandonó el edificio. Según relató la movilera, la empresaria le dijo: “Si hablo con Viviana, tengo que hablar con todos los medios, y no tengo ganas”, dejando en claro que por el momento prefiere mantener el silencio público sobre el proceso judicial con Icardi.