La Justicia confirmó que Cristina Kirchner seguirá siendo investigada en la “Ruta del dinero K”

El máximo tribunal dejó firmes las condenas contra Lázaro Báez y rechazó los recursos presentados por la ex presidenta para cerrar su participación en el expediente.

Hoy 16:16

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó hoy que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá seguir siendo investigada en la causa conocida como la “Ruta del dinero K”, el expediente por el que ya fueron condenados el empresario Lázaro Báez y otros acusados por el lavado de 55 millones de dólares.

El máximo tribunal rechazó una apelación presentada por la defensa de Cristina Kirchner contra fallos previos de la Cámara Federal y la Cámara de Casación, que habían revocado su sobreseimiento. Además, avaló la participación de la ONG Bases Republicanas como querellante en la causa, que sostiene que Báez actuó como testaferro de Néstor y Cristina Kirchner.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti argumentaron que los recursos presentados no eran contra una sentencia definitiva, y por tanto, no correspondía su intervención. Lo mismo resolvieron ante los pedidos de recusación de la ex mandataria contra los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Gustavo Hornos.

La causa, que ya produjo condenas firmes por lavado de dinero, aún mantiene una parte activa de la investigación centrada en determinar si el dinero blanqueado por Báez pertenecía a la ex presidenta o su entorno. En mayo de 2023, el fiscal Guillermo Marijuán había pedido el sobreseimiento de Kirchner por falta de pruebas, pero el planteo fue revertido por instancias superiores.

Actualmente, hay dos pruebas clave en curso. Una es el análisis de un audio en el que Báez menciona que el dinero era de alguien “de arriba”, impulsado por Bases Republicanas. La otra, un estudio contable ordenado por el juez Sebastián Casanello, a cargo de la DAJUDECO (dependiente de la propia Corte), busca determinar si los fondos repatriados desde Suiza por Báez llegaron a Cristina Kirchner, sus familiares o allegados.

El avance de la investigación dependerá ahora de lo que resuelva Casanello sobre la incorporación formal del audio como prueba, y de los resultados del informe contable. Mientras tanto, la Corte dejó firme el núcleo del expediente: las condenas por lavado de dinero y la continuidad de la investigación sobre la ex presidenta.