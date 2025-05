Rusia lanzó un ataque masivo con bombas aéreas guiadas en el sur de Ucrania

Las fuerzas rusas lanzaron bombas aéreas guiadas del tipo KAB contra una zona residencial. El impacto destruyó por completo una de las viviendas y dañó otras construcciones en los alrededores.

Hoy 08:49

Rusia lanzó una serie de ataques durante la madrugada que dejaron al menos dos muertos en el sur de Ucrania, incluidos una niña de nueve años y un hombre de 66, según informaron autoridades locales.

“Una niña de 9 años murió y un joven de 16 años resultó herido. Estas son las consecuencias del ataque enemigo a un pueblo de primera línea en el distrito de Polohivski”, informó Ivan Fedorov, gobernador de la región de Zaporizhzhia, en un comunicado difundido por Telegram.

Según el funcionario, las fuerzas rusas lanzaron bombas aéreas guiadas del tipo KAB contra una zona residencial.

El impacto destruyó por completo una de las viviendas y dañó otras construcciones en los alrededores. “Varias otras casas, así como automóviles y otras dependencias, resultaron dañadas por la onda expansiva”, precisó Fedorov.

El ataque ocurrió en una zona cercana a la línea del frente, que ha sido blanco de hostilidades constantes desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

En otro punto del sur ucraniano, el gobernador de la región de Kherson, Oleksandr Prokudin, confirmó la muerte de un hombre de 66 años a causa de bombardeos rusos. “Un hombre de 66 años sufrió heridas mortales”, escribió en Telegram.

Mientras tanto, en el noreste del país, un ataque con drones sobre la ciudad de Kharkiv dejó al menos una persona herida, según indicó el alcalde de la localidad.

Volodimir Zelensky acusó a Rusia de sabotear el diálogo de paz

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó este sábado que Rusia está obstaculizando los preparativos para la nueva ronda de negociaciones de paz prevista para el lunes 2 de junio en Estambul, donde delegaciones de ambos países deberían discutir un posible alto el fuego de al menos un mes.

“Para que una reunión sea significativa, su agenda debe ser clara y las negociaciones deben estar debidamente preparadas. Lamentablemente, Rusia está haciendo todo lo posible para que la próxima posible reunión no dé resultados”, declaró Zelensky tras reunirse en Kiev con el ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan.

El mandatario ucraniano aseguró que ni Kiev ni Ankara han recibido el documento con las condiciones de Rusia para una tregua, a pesar de que Moscú se había comprometido a entregarlo tras el intercambio de prisioneros realizado entre el 24 y el 26 de mayo. “Ucrania no ha recibido de ellos ningún documento. Turquía tampoco”, escribió Zelensky en su cuenta oficial en la red social X.

El canje de prisioneros —mil cautivos liberados por cada bando— fue el único resultado concreto del primer contacto directo entre las partes en más de tres años, celebrado el 16 de mayo también en Estambul. Según Zelensky, la ausencia de las condiciones rusas pone en duda la utilidad del nuevo encuentro. “Fue Rusia la que propuso la reunión del lunes. Pero aún no hemos recibido la lista de condiciones necesarias para una tregua de al menos treinta días, como propone Ucrania”, señaló.

El presidente ucraniano no precisó si su gobierno enviará una delegación a la reunión en caso de que el Kremlin no remita el documento pendiente. “Para que no sea una reunión vacía, es imprescindible que ambas partes puedan prepararse con anticipación”, subrayó.

Durante su encuentro con el canciller turco, Zelensky agradeció a Ankara su papel como mediador y reconoció la “firme postura” del gobierno de Recep Tayyip Erdogan en defensa de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. También destacó el rol de Turquía en el acuerdo de intercambio de prisioneros y en los esfuerzos para facilitar una “paz justa y duradera”.