Carlos Tevez apoyó a Russo y evitó hablar de Riquelme

El exdelantero evitó opinar sobre el presente del club.

Hoy 13:01

Carlos Tevez volvió a escena con declaraciones picantes: elogió el nuevo ciclo de Miguel Ángel Russo en Boca Juniors, evitó opinar sobre el presente del club y, de manera indirecta, lanzó un guiño crítico a Juan Román Riquelme, con quien tuvo roces en su etapa como jugador.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Miguel tiene un manejo de grupo muy importante, muy bueno. Me pone muy contento que sea su tercera etapa en Boca y que pueda hacerlo de la mejor manera”, dijo el Apache en declaraciones a TNT Sports. Tevez fue dirigido por Russo entre 2020 y 2021, en un ciclo donde juntos ganaron la Superliga 2019/20 y la Copa Diego Maradona, aunque no lograron llegar lejos en la Copa Libertadores.

Cuando le consultaron por la actualidad del Xeneize, Tevez eligió no meterse de lleno, pero dejó un mensaje con doble filo: “Diga lo que diga en un momento tan sensible, puede a alguno herir, a otro no. Entonces prefiero guardármelo”, lanzó en diálogo con TyC Sports. Y agregó: “Es difícil opinar, como está todo tan sensible, me lo guardo para mí”.

El ex delantero se fue de Boca en 2021, en plena Copa Libertadores, luego de una etapa con tensión interna. Si bien durante mucho tiempo evitó hablar del tema, con el paso del tiempo dejó en claro que sus diferencias con Riquelme marcaron su salida.

¿Se viene el partido despedida de Carlitos?

Más allá del presente institucional, Tevez también habló de su partido despedida, algo que muchos hinchas esperan: “Estamos trabajando en eso. Todavía no hablé con Román, pero eso es sentarse a tomar un café y nos ponemos de acuerdo enseguida. Ojalá sea este fin de año”, expresó.

El regreso de Russo, la posible vuelta de Di María y un Boca que no logra estabilidad futbolística volvieron a encender el debate entre ídolos. Y como siempre, Carlitos Tevez no se guardó nada, aunque esta vez dejó más entrelíneas que frases directas.