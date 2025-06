El Gobierno considera que el conflicto con el Garrahan está resuelto pese a que seguirán las medidas de fuerza

Los residentes aseguraron que mantendrán el paro por tiempo indeterminado, más allá del aumento prometido por el directorio. ATE convocó a una asamblea general el próximo martes a las 13.

Hoy 19:28

Este domingo el directorio del Hospital Garrahan comunicó un aumento en los sueldos de los residentes para que sus ingresos se eleven en torno a los $1.300.000. Con esta decisión, el Gobierno buscó desactivar el conflicto: “Será un grupo minúsculo los que quieran continuar con las medidas de fuerza. La mayoría quiere estar en el hospital”.

Sin embargo, tanto los residentes como la junta directiva de ATE expresaron su descontento ante el anuncio, que fue a través de redes sociales.

“Después de la reunión del jueves, donde nos pidieron que bajemos todas las medidas de fuerza sin ninguna propuesta concreta, hoy amanecimos con el tweet del Garrahan. Por el momento, no hubo ninguna comunicación formal ni citación para coordinar una instancia de diálogo”, expresó un representante de los residentes.

Además, explicaron que mantendrán las medidas de paro “por tiempo indeterminado”. Esto seguirá hasta que se pueda “concretar una mesa de diálogo con el Ministerio de Salud” y que se ofrezca “una propuesta concreta”.

Los profesionales no saben qué parámetros utilizó la junta directiva del Garrahan para definir que su sueldo llegue a ser de $1.300.000. Aunque, creen que el oficialismo buscó igualar la cifra con la que reciben los residentes de CABA.

Con respecto a la medida de fuerza tomada, el paro no será la única acción. Este lunes habrá una marcha de velas en el Obelisco a las 18.

Por otro lado, desde la junta interna de ATE también se mostraron preocupados tras el comunicado del Garrahan, que fue aprobado por el Ejecutivo. “El Gobierno realizó un anuncio de manera unilateral que solo está referido a los residentes, dejando afuera a más del 90% del personal”, indicaron.

Asimismo, fuentes gremiales dijeron que el anuncio de la Casa Rosada “profundiza el conflicto”. Y sumaron: “Ninguna parte del problema está resuelta”.

En medio de esta situación, ATE también acusó al Ejecutivo de no respetar la conciliación obligatoria que dictó la Secretaria de Trabajo la semana pasada. “No se fijó una fecha de audiencia de negociación, y eso se suma a que no hubo ningún ofrecimiento para la planta”, informaron. No obstante, el comunicado oficial del gremio sostuvo que el Ejecutivo “amenaza con persecución y despidos”.

Frente a estos reclamos, el sindicato de los trabajadores del Estado convocó a una asamblea general de todo el hospital. Será el martes a las 13, para definir acciones de lucha, donde están incluidos paros y movilizaciones.

“Tenemos que estar todos juntos: planta y residentes, sin distinción de tarea, oficio o profesión”, cerraron.