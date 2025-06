Central Córdoba ya conoce a su posible rival en los octavos de final de la Copa Sudamericana

El Ferro, que enfrentará a Cerro Largo de Uruguay en el Repechaje, tendrá a Lanús como rival si avanza a la siguiente fase.

Este lunes se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana, que tendrá como protagonista a Central Córdoba, que disputará el certamen continental al finalizar tercero en la Copa Libertadores.

El Ferroviario se medirá con Cerro Largo de Uruguay en el mes de julio en una serie que comenzará en Santiago del Estero y se definirá en el país vecino.

El ganador de esta llave, enfrentará a Lanús en octavos de final, tras el sorteo realizado este lunes por la Conmebol.

Así quedaron los octavos de final de la Copa Sudamericana

Llave 1

Alianza Lima-Gremio vs. Universidad Católica

Universidad de Chile-Guaraní vs. Independiente

Central Córdoba-Cerro Largo vs. Lanús

Bahía-América de Cali vs. Fluminense

Llave 2

Bolivas-Palestino vs. Cienciano

Atlético Bucaramanga-Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz

Independiente del Valle-Vasco da Gama vs. Mushuc Runa

San Antonio Bulo Bulo-Once Caldas vs. Huracán