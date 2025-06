Blake Lively retira las acusaciones contra Justin Baldoni por daños emocionales

La actriz aún mantiene demandas por acoso sexual y represalias, pero busca evitar que se acceda a sus registros médicos.

Hoy 07:27

Blake Lively solicitó retirar dos de las principales acusaciones en su demanda contra el actor y director Justin Baldoni: la de provocación intencional de angustia emocional y la de provocación negligente. El pedido ocurre luego de que los abogados de Baldoni exigieran acceso a los registros médicos y de terapia de Lively, como parte de su defensa ante la afirmación de que ella sufrió “angustia emocional severa, dolor, humillación, vergüenza, menosprecio, frustración y sufrimiento mental”.

La solicitud de la actriz fue revelada en una presentación judicial realizada este lunes por los abogados de Baldoni, quienes alegan que ella intenta retirarse del reclamo sin permitir que el tribunal lo desestime con perjuicio (es decir, de forma definitiva). Según el documento, Lively solo accedería a retirarlo sin perjuicio, lo que le permitiría volver a presentarlo más adelante.

“La Sra. Lively quiere simultáneamente: (a) negarse a divulgar la información médica necesaria para desmentir que sufrió angustia emocional o que las partes demandadas son responsables; y (b) conservar el derecho de volver a presentar esas demandas una vez finalizado el período de descubrimiento”, señala el escrito presentado por los abogados de Baldoni.

Por su parte, los abogados de Lively, Esra Hudson y Mike Gottlieb, calificaron la presentación como una “maniobra mediática” y explicaron que solo están “enfocando y simplificando” la demanda de su clienta. Afirmaron que el accionar legal de Baldoni y su equipo los expone a nuevas demandas por daños en el marco de la legislación californiana, y que muchas de las acusaciones originales ya no son necesarias. Aclararon además que Lively sigue alegando angustia emocional como parte de otras denuncias más amplias, entre ellas acoso sexual, represalias y una campaña de desprestigio, por las cuales solicita una indemnización significativa.

El conflicto legal entre ambas partes comenzó a escalar en diciembre de 2024, cuando Lively presentó su demanda tras una nota del New York Times sobre incidentes ocurridos en el rodaje de la película It Ends With Us, dirigida por Baldoni. La cinta, un drama sobre violencia doméstica, fue un éxito de taquilla que recaudó 351 millones de dólares a nivel mundial. Lively acusa tanto a Baldoni como al productor Jamey Heath de acoso sexual y de iniciar una campaña en su contra cuando denunció los hechos.

Baldoni, a su vez, presentó una contrademanda por 400 millones de dólares contra Lively y su esposo Ryan Reynolds, a quienes acusa de intentar extorsionarlo y de difamarlo.

El juez Liman, del Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York, deberá decidir si obliga a Lively a entregar sus registros médicos o si acepta que retire las demandas por daños emocionales, ya sea con o sin perjuicio. En este tipo de casos, es habitual que se acceda a la historia clínica del demandante para evaluar la veracidad y magnitud del daño emocional alegado. Lo inusual, destacan expertos legales, es que una parte actora intente abandonar esas demandas una vez iniciado el proceso.

La disputa ya abarca al menos seis causas judiciales. Baldoni también está enfrentado con su expublicista Stephanie Jones, a quien acusa de haber filtrado mensajes de texto que habrían detonado el conflicto público. La batalla legal promete continuar escalando en los tribunales durante los próximos meses.