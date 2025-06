El brutal KO de Albert Ramírez a Michael Flannery sacude Montreal y pelea por ser el nocaut del año

La pelea duró apenas dos rounds y sirvió para que el invicto de 33 años reafirme su condición de candidato al título mundial en la categoría semipesado.

Hoy 12:23

El boxeo venezolano vivió otra noche histórica gracias a Albert Ramírez, quien noqueó de forma contundente al británico Michael Flannery en el segundo asalto y se metió de lleno en la conversación por los mejores KO del año. La pelea, disputada en el Casino de Montreal, duró apenas dos rounds y sirvió para que el invicto de 33 años reafirme su condición de candidato al título mundial en la categoría semipesado.

Desde el primer campanazo, Ramírez impuso su jerarquía, sometiendo a Flannery con velocidad y potencia. El británico, que llegaba invicto con 13 victorias (11 por KO), no pudo aguantar la presión del venezolano, que ya lo había mandado a la lona en el primer asalto. En el segundo, una combinación al cuerpo seguida de un uppercut demoledor terminó sellando el destino del europeo. Aunque Flannery se reincorporó, el árbitro paró la pelea a los 1:39 del round 2, decretando el nocaut técnico.

Con esta victoria, Ramírez estiró su invicto a 21 triunfos, 18 por nocaut, y continúa trepando en los rankings de los principales organismos: es 3° en la AMB, 4° en CMB y OMB, y 5° en FIB. Su rendimiento no solo mantiene el interés de los fanáticos, sino también de los grandes nombres: desde la promotora Eye of the Tiger ya anticipan un posible combate ante David Benavidez antes de fin de año.

Una velada de nocauts fulminantes en Montreal

La cartelera en Canadá fue explosiva. Ninguna pelea superó el tercer asalto, confirmando el poder de fuego de la nueva generación. El turco Mehmet Unal noqueó a Jan Czerklewicz en el primer round y conquistó el título Continental Américas del CMB. Arthur Biyarslanov también se lució al despachar a Antonio Collado en el tercero, y el francés Moreno Fendero se impuso en apenas un asalto sobre Kristaps Bulmeistars.

Entre los debutantes, el canadiense Wyatt Sanford, medallista olímpico, brilló con un KO sobre el chileno Tomás Lastra, y el armenio Erik Israyelyan venció por la vía rápida a Alex Gagnon, dejando en claro que hay mucho talento emergente en la escena internacional.

Flannery, de promesa a realidad golpeada

La derrota fue un golpe duro para Flannery, quien ostentaba un invicto de 13-0 y venía de conquistar el título asiático del CMB. Este revés lo deja con marca de 13-1 y expone la diferencia de nivel ante un rival de jerarquía mundial como Ramírez.

La noche en Montreal fue clara: Albert Ramírez quiere pelear con los mejores, y su KO ante Flannery ya es candidato a lo mejor del año.