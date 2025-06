Mario Sciacqua explicó los motivos de su salida de Mitre: "Me quedé sin fuerzas"

El santafesino habló tras el triunfo ante Talleres Remedios de Escalada y expresó que no estaba al 100% para continuar al mando del Aurinegro.

Hoy 17:19

Mario Sciacqua, ahora exentrenador de Mitre habló tras la victoria ante Talleres de Remedios de Escalada y explicó que dejó la institución por una decisión personal: retomar su día a día junto a su familia, ya que sentía que no estaba al 100% para continuar al mando del Aurinegro.

"Fue un año intenso, llegamos a un lugar y una ciudad linda, me relaciono con la gente de lo espiritual y social, tuve un año deportivo bueno en el primer proceso y este nos costó un poco. Tenía que tomar algunas decisiones personales y venía analizando de volver a Santa Fe, se lo comuniqué a Raed, un señor, y no podía convivir con un Sciacqua que no estaba al 100%, en los últimos 15 no estaba bien, lo golpeó a don Guillermo por la relación que tenemos. Irme con un triunfo me genera satisfacción", expresó el entrenador.

Sciacqua se encargó de cortar el rumor de que su salida estaba relacionada a un mal momento de salud un familiar y aseguró que se trata de volver a su hogar: "Es un poco de todo la decisión, quiero estar con mis hijos, mi mujer y mis padres, es un combo de cosas, me quedé sin fuerzas y estos jugadores necesitan un entrenador que esté bien. Empecé a sentir el estrés y la situación emotiva", cerró.