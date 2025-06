“Me ha pasado el entusiasmo de trabajar”: el relato de un carnicero que sufre la caída de las ventas

Miguel Bossi expresó en diálogo con Radio Panorama el duro momento del sector. “La venta ha bajado cerca de un 30 por ciento”, aseguró.

Hoy 11:49

La caída en las ventas golpea fuertemente al sector comercial y uno de los afectados es el mercado de las carnes. De un tiempo a esta parte, las bajas ventas son una constante y la situación parece no encontrar un freno. “La venta ha bajado un 30 por ciento, amigos carniceros me dicen lo mismo”, expresó este martes a Radio Panorama Miguel Bossi, un reconocido comerciante cárnico de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Para Bossi, la situación es tan grave que lo desconcierta por completo. “No se qué es lo que pasa, la verdad que hay cosas que no se entienden (…) A la par de otras cosas la carne sigue siendo lo más barato”, precisó.

Ante la proximidad del Día del Padre, y un posible repunte en las ventas, el carnicero santiagueño expresó: “Es un día normal, ya no me enloquezco más. Me ha pasado hasta el entusiasmo de trabajar. Ya no hay fechas especiales, ha cambiado todo”.



Cerdo y pollo, lo más elegido

Por los precios de la carne vacuna, los santiagueños encuentran en el cerdo y el pollo una opción más accesible. “El kilo de cerdo sale alrededor de 6 mil pesos”, agregó Bossi, y se mostró escéptico respecto a un cambio en la situación.

Un informe de la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Carne de Cerdo reveló que en abril pasado las ventas de carnes porcinas y chacinados crecieron 10,2% anual y acumulan una suba del 8,2% en los primeros cuatro meses del año.

Sin embargo, en la comparación con marzo se produjo un descenso del 4,5%. El documento aclara que estos datos positivos surgen de un paralelo con meses de mucha caída, como fueron enero a abril de 2024.