Boca sueña con la vuelta de Paredes: qué falta para que se convierta en el nuevo refuerzo

Juan Román Riquelme se quedó en el país para cerrar al futbolista de la Roma, que está afectado a la Selección Argentina.

Hoy 15:10

Juan Román Riquelme no viajó con el plantel a Estados Unidos para el Mundial de Clubes. El motivo es claro: se quedó en Argentina para cerrar el gran sueño de los hinchas de Boca en este mercado de pases: el regreso de Leandro Paredes, campeón del mundo con la Selección y actualmente en la Roma.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El mediocampista se encuentra en Buenos Aires convocado por Lionel Scaloni para el partido de esta noche ante Colombia, por las Eliminatorias Sudamericanas. Y su estadía en el país reavivó las esperanzas xeneizes, luego de que el pase casi se concretara en enero, pero se frustrara por diferencias económicas entre el jugador y el club.

Una cláusula que lo acerca a La Boca

En marzo, Paredes renovó con la Roma, pero incluyó una cláusula de salida exclusiva para Boca, fijada en 3,5 millones de euros. Un gesto que dejó en claro su deseo de volver y que el Consejo de Fútbol interpretó como una nueva oportunidad para negociar, esta vez con mayor decisión.

A diferencia del intento anterior, fue el propio Riquelme quien llamó directamente al jugador hace diez días, según reveló el periodista Gastón Edul. Desde el entorno de Paredes reconocen el contacto y un claro mensaje del mediocampista: "Román, que la próxima vez que me llamen, sea para firmar."

En Boca aseguran que la propuesta económica ya fue mejorada y que la oferta formal está en preparación, pero aún no llegó a manos del jugador, algo que mantiene en vilo a los fanáticos. El tiempo apremia: el club debe presentar ante FIFA la lista de 35 jugadores antes de la medianoche del miércoles, y la expectativa pasa por si Paredes será incluido.

Desde Roma no ponen trabas al traspaso: el monto acordado no es un obstáculo. El punto crítico es el acuerdo contractual entre Boca y el jugador, que todavía no está cerrado. Si bien Paredes tiene previsto regresar a Italia, una reunión tras el partido de la Selección no está descartada.

¿Se dará el regreso más esperado?

A horas del límite para la lista de buena fe para el Mundial de Clubes, todo Boca está en vilo. Paredes, surgido de la cantera xeneize y símbolo del nuevo ciclo de la Selección, podría volver a ponerse la camiseta azul y oro.