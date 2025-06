Scaloni elogió la actitud de la Selección y explicó por qué salió Messi: "Él me pidió el cambio"

En conferencia de prensa, el DT destacó especialmente a Thiago Almada, autor del gol del empate, y reveló que el capitán fue quien pidió el cambio, a pesar de que el equipo aún estaba perdiendo.

Hoy 01:33

Argentina empató 1-1 con Colombia por la fecha 16 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y Lionel Scaloni valoró la actitud del equipo en un partido muy friccionado. En conferencia de prensa, el DT destacó especialmente a Thiago Almada, autor del gol del empate, y reveló que Lionel Messi fue quien pidió el cambio, a pesar de que el equipo aún estaba perdiendo.

“En principio no iba a salir, pero cuando ve que estamos haciendo dos cambios, me dice que mejor que salga y lo saqué. Si no, no salía. Ya saben cómo pienso", explicó Scaloni, quien suele dejar en cancha al capitán salvo que esté lesionado.

El entrenador también elogió la entrega de sus dirigidos en un partido duro y con mucho roce físico: “Lo mejor del equipo es querer siempre intentar, eso siempre es valorable. Más allá de que el rival te ponga en dificultad, seguimos intentando, recuperando rápido y no dimos ninguna pelota por perdida. En ese aspecto, el equipo dijo presente”, remarcó.

Uno de los puntos altos de la noche fue Thiago Almada, quien no solo empató el partido con un golazo, sino que mostró personalidad para pedir la pelota y asumir responsabilidades. “Asume y quiere intentar, eso es lo mejor que puede tener un futbolista. Está siendo una muy buena aparición para nosotros y nos deja tranquilos”, aseguró el técnico.

Con el boleto al Mundial ya en el bolsillo, la Selección Argentina sigue construyendo confianza, probando variantes y potenciando nuevos nombres. Y en esa búsqueda, la actitud sigue siendo el gran valor de este equipo.