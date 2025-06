Confirmaron una nueva película de Wonder Woman dentro del renovado universo DC

El director James Gunn adelantó que el proyecto está en desarrollo y será independiente de la serie Paradise Lost. Aún no se confirmó si Gal Gadot retomará el papel.

Hoy 09:13

James Gunn, codirector de DC Studios junto a Peter Safran, anunció que una nueva película de Wonder Woman se encuentra en fase de desarrollo como parte del relanzamiento del Universo DC. En una entrevista reciente con Entertainment Weekly, Gunn explicó que la historia ya está siendo escrita y que será un proyecto separado de la serie Paradise Lost, ambientada también en Temiscira, que sigue en desarrollo desde hace tres años.

"Estamos trabajando en una película de Wonder Woman. La película se está escribiendo ahora mismo", expresó Gunn, sin dar más detalles sobre el argumento o el equipo creativo detrás del proyecto.

Gal Gadot interpretó a la heroína amazona en las películas dirigidas por Patty Jenkins dentro del universo iniciado por Zack Snyder. Aunque en su momento se mencionó una tercera entrega, esa posibilidad quedó descartada tras los cambios en la dirección de DC Studios, y la nueva película aún no confirmó si contará con Gadot en el papel principal.

Gal Gadot fue la última actriz en encarnar a la amazona.

La noticia se da en el contexto del nuevo calendario de lanzamientos del Universo DC, que incluye el estreno de Superman el próximo 11 de julio, con David Corenswet en el papel principal, y Supergirl: Woman of Tomorrow, prevista para junio de 2026. También están en agenda Clayface, para septiembre del mismo año, y The Brave and the Bold, una nueva película centrada en Batman, aunque esta última aún no tiene fecha confirmada.