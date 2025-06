Patricia Sosa destrozó a la China por el escándalo con Wanda: “No me gusta que se vayan atrás de los hombres casados”

La cantante fue contundente al elegir bando en el conflicto entre Wanda y la China, y lanzó una frase que desató una fuerte polémica. También se mostró harta de que le pregunten por Valeria Lynch.

Hoy 08:27

Patricia Sosa está en una etapa de su vida en la que no se guarda nada. Lo dejó claro una vez más al hablar sin filtros del escándalo amoroso que protagonizaron Wanda Nara y Eugenia "la China" Suárez, dejando bien en claro de qué lado está.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la función de prensa de La Sirenita, la artista fue consultada por el histórico conflicto entre la mediática empresaria y la actriz, y no dudó en alinearse con Wanda. “Eso no se pregunta. Porque sí, porque me parece más coherente en lo que pide y tiene muchos hijos”, expresó ante las cámaras de Puro Show (eltrece).

Pero lo que más ruido hizo fue su frase más filosa:

“No me gusta que se vayan atrás de los hombres casados. Soy de una generación vieja que tiene un matrimonio de 50 años. No la juzgo (a Eugenia), pero no me gusta la situación”, dijo, dejando entrever una fuerte crítica hacia la China Suárez.

Las redes no tardaron en reaccionar. Muchos usuarios la apoyaron por su postura “a favor de la familia”, mientras que otros la cuestionaron por “revivir un tema viejo con comentarios moralistas”.

Por otro lado, Sosa también aprovechó para cerrar de una vez por todas la puerta a una posible reconciliación con Valeria Lynch, con quien mantiene una histórica enemistad. “Me molesta muchísimo que me sigan preguntando por ella, me tienen harta. No hay posibilidad, cero, de que vayamos a tomar un café”, sentenció.

Antes de despedirse, se mostró a favor de Lali Espósito, quien recientemente dijo no tener una amistad con Wanda Nara. “Estoy del lado de Lali”, aseguró, dejando clara su postura también en ese frente.