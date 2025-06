Cavani se perdería el debut de Boca en el Mundial de Clubes

El Matador continúa recuperándose de una lesión en el gemelo y no será titular el lunes. A lo sumo, ocuparía un lugar en el banco de suplentes, si mejora en las próximas horas.

Hoy 13:18

El debut de Boca Juniors en el Mundial de Clubes está a la vuelta de la esquina, pero no todas son buenas noticias: Edinson Cavani tiene un pie afuera del estreno ante Benfica. El Matador continúa recuperándose de una lesión en el gemelo y no será titular el lunes. A lo sumo, ocuparía un lugar en el banco de suplentes, si mejora en las próximas horas.

Durante la práctica matutina de este jueves en Barry University (Miami), que fue trasladada al gimnasio por una tormenta eléctrica, el uruguayo volvió a trabajar de manera diferenciada. Desde el cuerpo técnico son claros: Miguel Ángel Russo no lo va a arriesgar. “Prefiero esperar un día más y no perderlo por 20”, explicó el DT.

Si bien es difícil, Cavani aún tiene una mínima chance de ir al banco ante las Águilas. Por lo pronto, Miguel Merentiel sería el titular y no se descarta que Milton Giménez se sume al equipo para formar un doble 9. El técnico todavía no definió el once.

“El objetivo es pelear por el título. El equipo es sano y lo va a dar todo hasta el último partido”, afirmó Cavani en la previa, dejando en claro su compromiso aunque no llegue al 100%.

Advíncula y Blondel, las buenas noticias para Russo

No todo fue preocupación en Boca: Luis Advíncula y Lucas Blondel ya están en Miami tras cumplir con la fecha FIFA con sus selecciones. Ambos se sumaron al grupo y realizaron tareas de recuperación física en el gimnasio.

El "Rayo", que arrastra una molestia tras el partido contra Ecuador, llegaría en condiciones para pelearle el puesto a Blondel. La duda en esa banda aumenta ya que Juan Barinaga no está al 100% desde lo físico y podría quedar fuera del debut.