Un senador de California terminó en el suelo y esposado tras interrumpir la conferencia de prensa de la secretaria de Seguridad Nacional

El senador demócrata de California, Alex Padilla, fue retirado a la fuerza el jueves por agentes de seguridad de una conferencia de prensa sobre inmigración que estaba realizando la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El video muestra a un agente especial del Servicio Secreto del equipo de Noem agarrando a Padilla por su chaqueta y empujándolo fuera de la habitación, mientras el senador lucha por recuperar el aliento mientras se identifica.

“Soy el senador Alex Padilla. Tengo preguntas para la secretaria”, gritó con voz entrecortada. Intenta entrar a la sala cuando aparece un segundo guardia de seguridad.

Una vez fuera de la habitación, se le puede oír gritar: “¡Sáquenme las manos de encima!”

Un video publicado en línea muestra a Padilla siendo tirado al suelo por tres oficiales y esposado por un oficial que vestía un chaleco del FBI.

United States Senator Alex Padilla was representing the millions of Californians who are demanding answers to this Administration's actions in Southern California.



This is a shameful and stunning abuse of power.pic.twitter.com/ODTNb92JE4