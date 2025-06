María Eugenia Ritó habló sin filtros de sus fiestas privadas: “Lo máximo que hubo fueron 15 personas en mi cama”

La vedette recordó las reuniones que organizaba junto a su exmarido y confirmó la presencia de varios famosos. También apuntó contra Jesica Cirio, con quien está distanciada: “Me cortó el rostro cuando más la necesitaba”.

Hoy 08:29

María Eugenia Ritó volvió a hablar sobre las polémicas fiestas que organizaba junto a su exesposo, Marcelo Salinas, y no dudó en dar detalles que involucran a figuras del ambiente artístico. En una entrevista con Puro Show (eltrece), reveló que varios famosos asistieron a esas reuniones privadas, entre ellos, Jesica Cirio, con quien actualmente está distanciada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Consultada por esa amistad quebrada, Ritó fue tajante: “Todo lo que tenía que decir sobre ella, ya lo dije”. Y luego explicó el motivo por el que decidió cortar el vínculo: “La quería mucho. Era como mi pichona, y ella lo sabe. Le di una mano y, cuando un día le quise hablar, me cortó el rostro”.

En esa misma línea, expresó su decepción: “Ya me había divorciado, no venía bien y estaba con temas personales que todos ya saben, que no los voy a mencionar ahora. Y directamente ni me atendió más el teléfono ni nada”.

Ese episodio fue el disparador para referirse a las fiestas que compartieron en su casa: “Yo cuando estaba casada con él, la verdad que la pasábamos bien. Y nada, venía gente del ambiente a mi casa. Era una especie de zoológico, pero la pasamos bien, nos divertíamos, hacíamos fiestas. Venían amigos, amigas”, relató.

Luego, sin filtro, agregó: “Valía todo. La verdad que siempre la pasamos bien. En esta cama... no puedo hablar. (...) Era un poco como un zoológico, había de todo. Creo que lo máximo que han llegado a haber fueron 15 personas en esta cama. Que iban y venían”.

Aunque evitó dar nombres concretos, Ritó deslizó que por su colchón pasaron un famoso y “una no tan famosa”, aunque aclaró que Jesica Cirio asistió a esas fiestas, pero no estuvo involucrada con lo que ocurría en su cama.