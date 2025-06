“No voy a tolerar más”: Barby Silenzi habló de su nueva pelea con El Polaco

La bailarina conversó con el programa Intrusos y explicó cuál fue la última acción del cantante que terminó por romper por completo la pareja.

Hoy 04:23

Hace unas semanas se conoció de la separación de Barby Silenzi y El Polaco. Los protagonistas intentaron mantener silencio unos días y ya en las últimas horas confirmaron ambos el final de la pareja.

En una nota con Intrusos (América TV) Barby Silenzi confirmó su separación del cantante de cumbia y explicó las razones que la llevaron a dar un punto final a la pareja.

"Estamos separados, confirmado. Volvió de su viaje, festejó su cumpleaños y me dijo ´que intentemos de vuelta porque hay amor, la familia, las nenas...´", comenzó la bailarina.

Y agregó que lo expuesto por el propio Polaco en una nota con el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares la hizo enfurecer y tomar la decisión.

"Uno a veces se equivoca y cuando hay una familia está bueno intentar y dio una nota que me a mí dejó helada y le dije: ´¿por qué dijiste esto?´", se sinceró.

"Se lo plantee yo al ver esta nota. Uno a veces se cansa de tantas mentiras reiteradas, sentí que no me puso en el lugar de su mujer", continuó firme Barby Silenzi.

En ese sentido, la bailarina aclaró: "Tomé la decisión de que nos separamos definitivamente porque ya no da para más y por más que intentemos hay cosas que no se pueden arreglar y no nos vamos a entender".

"Por mi parte es definitivo, hay cosas que no voy a tolerar más", cerró contunente en su postura.