Ayrton Costa se sumó a Boca y fue claro: “Somos muy grandes, no nos olvidemos de eso”

Hoy 12:36

Ayrton Costa ya está en Miami y listo para el Mundial de Clubes con Boca. Tras varios días de incertidumbre y trámites de último momento, el defensor finalmente consiguió el permiso de trabajo y se sumó a la concentración del Xeneize en Estados Unidos. Apenas arribó, Costa dejó un mensaje contundente: “Somos Boca, somos muy grandes. No nos olvidemos de eso”, remarcó.

El zaguero agradeció el respaldo del club y del técnico Miguel Ángel Russo, quien lo incluyó en la lista pese a la situación de su visa. “Estoy cansado del viaje, pero las ganas son muchas. Tenemos un gran equipo y hambre de gloria”, señaló Costa, que se mostró entusiasmado con el desafío mundialista.

La odisea del permiso tuvo un giro inesperado. Cuando todo indicaba que no podría viajar, un llamado clave destrabó la situación. “Me dijeron que me iban a confirmar por mail, pero nunca llegó. Me llamaron varias veces de un número oculto y no quería atender. Por suerte atendí y me dijeron que la fuera a buscar”, relató.

Además, el defensor compartió que el primer aviso fue para su mamá: “Ella la pasó mal estos días, le dolía escuchar muchas cosas feas. Ahora está feliz. Siempre está cuando se apagan las luces”. Con Costa ya a disposición, Boca se enfoca en el gran objetivo: dejar su huella en el Mundial de Clubes.