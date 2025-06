Del Bº Los Flores a la pasarela internacional: Samuel Herrera, el santiagueño que llevará su impronta a Italia

Después de una infancia marcada por la discriminación, con esfuerzo, creatividad y el corazón puesto en sus sueños, el joven de 19 años será el primer santiagueño en participar del Milano Fashion Week, uno de los eventos más importantes de la moda internacional.

Hoy 12:00

Por Álvaro Cortez

Con solo 19 años, Samuel Herrera hará historia: será el primer santiagueño en representar a la provincia en el Mad Mood Milano Fashion Week, uno de los eventos de moda más importantes de Europa. Su historia es la de un joven que convirtió el dolor en fuerza, el esfuerzo en oportunidades y el sueño en realidad.

Desde Santiago del Estero hasta Italia, su camino no fue fácil. Vivencias duras en la infancia, discriminación escolar y desafíos económicos marcaron su adolescencia. Sin embargo, con creatividad, trabajo y una profunda vocación artística, logró abrirse paso en el mundo del modelaje y del diseño.

Samuel reside en la zona sur de la Capital santiagueña, más precisamente en el barrio Los Flores y creció rodeado de su mamá, su papá, sus hermanos y su abuela. Desde chico mostró pasión por el arte: a los 12 años fundó una academia de baile en su habitación, donde enseñaba coreografías a los vecinos y cobraba una inscripción simbólica. “Todavía conservo el cuaderno de asistencia”, cuenta entre risas y lágrimas. “Ese chico ya soñaba con algo que parecía imposible”.

Pero también hubo heridas. Durante su paso por la escuela sufrió bullying, agresiones y exclusión. Lo cambiaron de colegio tres veces. A los 9 años escribió una carta a un compañero que le gustaba y eso desató aún más violencia. “Me gritaban cosas que no entendía, aprendí lo que era la palabra ‘gay’ porque me la usaban como insulto. Hoy puedo hablar de esto con la frente en alto”, asegura. “Todo eso me enseñó empatía, fuerza y convicción”.

A los 14 soñaba con competir en el Mundial de Tango. Su familia no podía ayudarlo económicamente, así que empezó a trabajar: primero en una verdulería y luego vendiendo sándwiches en la calle. “No era fácil, pero cada venta me acercaba un poco a mi sueño”, recuerda.

A los 17 ingresó a una escuela de modelaje. En su primer desfile diseñó una prenda impactante: intervino un blazer plateado con encajes, tul, lentejuelas y gemas. Ese fue el inicio de su carrera como diseñador y modelo.

Hoy dirige su propia agencia, organiza eventos de moda y forma a nuevos talentos. “Mis alumnos me dicen: ‘profe, quiero ser como vos’. Me llena el corazón de felicidad”, expresa.

Su participación en el Mad Mood Milano Fashion Week se confirmó tras un casting internacional. Samuel presentó su portafolio y quedó seleccionado en solo dos días. El evento se realizará del 6 al 10 de septiembre en Salento, Italia. “Va a haber desfiles, galas, alfombras rojas, producciones fotográficas... Es una gran oportunidad”, cuenta emocionado.

Para costear el viaje, organiza dos desfiles benéficos en Santiago: uno en julio y otro en agosto. “Es estresante, pero estoy a full. Sé que lo voy a lograr”, afirma.

Samuel no solo lleva sus diseños a Europa. Lleva una historia de lucha, talento y orgullo santiagueño. “Que hagan lo que sea por cumplir ese sueño. Si es para ellos, todo se acomoda”, aconseja a quienes hoy están donde él estuvo alguna vez: soñando desde el interior profundo de Argentina.

--- --- ---

Producción: Álvaro Cortez | Cámaras de video y fotografía: Rodrigo Dorado, Valentina Castaño | Edición de video: Lautaro Coria | Agradecimiento: Centro Cultural del Bicentenario (CCB).