Ramiro Marra viajó a EEUU para ver a Boca en el Mundial de Clubes, pero tuvo un insólito error

El empresario y político pudo llegar a tiempo al banderazo del Xeneize en la playa, pero no sin sufrir algunos contratiempos.

Hoy 21:47

El dirigente libertario Ramiro Marra fue a alentar a Boca al Mundial de Clubes, pero estuvo a punto de no llegar a tiempo a Miami, ya que se dio cuenta a último momento de que se le había vencido el “pasaporte europeo” para entrar a Estados Unidos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Fue una locura. Cruce dos veces el Atlántico porque se me venció el pasaporte europeo y me di cuenta a último momento. ¡Si!, soy un boludo, pero dije: no puedo dejar de venir al Mundial de Clubes", afirmó Marra a través de sus redes sociales.

Luego, explicó que viajó a Barcelona y allí pudo poner todo en regla: “Tomé un avión, me fui a Barcelona, me dieron el pasaporte de forma urgente y a partir de ahí con el pasaporte europeo pude ingresar a los Estados Unidos de América a copar Miami”, señaló.

Por último, se mostró feliz de estar junto a su equipo: “Estoy contento, fueron muchas horas de viaje, no descansé, pero todo eso vale la pena para ver todo esto que está pasando acá en Miami, esta revolución bostera que va a volar el mundo entero, ¡vamos Boca a carajo!", cerró.

Fuente: TN