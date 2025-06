Russo criticó el arbitraje y aseguró que "hay una gran brecha con los europeos"

El DT de Boca destacó al equipo en el estreno en el Mundial de Clubes ante Benfica, pese a que "hay cosas por mejorar".

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, valoró el rendimiento de su equipo tras el empate 2-2 ante Benfica en el debut por el Grupo C del Mundial de Clubes 2025, aunque mostró cierta disconformidad por el arbitraje y lamentó haber dejado escapar la victoria sobre el final.

“Estuvimos a la altura. El rival es difícil, creo que el penal no es penal, hay que verlo. Tuvimos la ventaja y nos lo empataron, pero el rival también es importante, tiene volumen de juego y nosotros hicimos un buen partido”, analizó el DT de 69 años en la conferencia de prensa post partido.

Críticas al arbitraje y bronca por la igualdad

Russo apuntó contra el árbitro mexicano César Arturo Ramos, en especial por la infracción que derivó en el descuento del conjunto portugués. “No fue penal, la infracción de Palacios sobre Otamendi no era. A este árbitro lo conozco, me dirigió en Arabia, y creo que se aceleró un poco”, declaró.

Además, se refirió a la expulsión de Nicolás Figal en los minutos finales: “La roja complica porque queríamos que juegue. Creo que los dos defensores estuvieron muy bien. Nos tenemos que acostumbrar a resolver este tipo de cosas, no te pueden hacer un gol sobre la hora”.

Análisis futbolístico y una baja importante

Más allá del resultado, el técnico se mostró orgulloso del desempeño del equipo: “Estuvimos ordenados, elegimos los momentos y los tiempos. Contento por muchas cosas, sabemos que tenemos que sostenerlas más”.

También expresó su preocupación por la lesión de Ander Herrera, quien fue reemplazado a los 20 minutos del primer tiempo. “Es un jugador que te marca los tiempos. Hay que ver qué tiene. Con él cuidábamos mejor la pelota”, señaló.

Lo que viene: Bayern Munich

Boca enfrentará al Bayern Munich el próximo viernes a las 22. Sobre ese compromiso, Russo fue claro: “Será un partido físico. La brecha con los europeos, al menos para los argentinos, todavía sigue siendo grande. No se achicó. Los brasileños a veces la equiparan”.

A pesar del empate, el Xeneize dejó una buena imagen en su presentación en el Mundial de Clubes. Ahora, con la incertidumbre sobre la situación de Herrera y la baja por sanción de Figal, el foco está puesto en uno de los choques más exigentes del torneo: Bayern espera el viernes en la segunda fecha del grupo.