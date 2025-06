La red social Threads tendrá una función para combatir los spoilers

La nueva opción ocultará imágenes y textos para que no arruinen el final de una serie o película. Solo aparecerán con el consentimiento del usuario.

Hoy 10:01

Threads tendrá una función para combatir los spoilers, anunció Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta. Ya disponible en otras redes sociales (con distintas mecánicas), se trata de una característica que oculta determinados textos e imágenes que podrían revelar el final (o parte del argumento) de una serie o película.

¿Cómo funciona esta opción?

Los usuarios deben “entrenar” a la función, es decir, indicarles los casos en los que un mensaje incluye spoilers. En este sentido, se trata de una característica basada en la colaboración.

En concreto, al publicar contenido que podría arruinar finales o divulgar datos reveladores, hay que seleccionar el texto o imagen y buscar el ítem “Marcar spoiler”. De esta forma, esa sección del mensaje aparecerá tachada, en rigor, con una animación que oculta lo que está detrás. Aquellos que deseen hacerlo visible, deben hacer clic o tocar sobre ese elemento.

En la captura de pantalla que divulga Meta vemos, a la izquierda, el paso para seleccionar el contenido y marcarlo; a la derecha, cómo aparece el texto oculto.

Según Engadget, la plataforma de microblogging que compite con X cuenta con una creciente comunidad de usuarios que conversan sobre películas y series, y tiene un feed algorítmico que en ocasiones favorece la circulación de spoilers. Por eso, una opción de esta especie, se cree, será bien recibida en la app.

¿Qué soluciones ofrecen otras plataformas?

La novedad en Threads, que inicia su recorrido en modo de prueba, es similar a una opción que ofrece Reddit para marcar contenido y de ese modo ocultarlo, mostrándolo solamente si el lector decide desbloquearlo.

En otras redes sociales, hay filtros anti-spoilers que basan su funcionamiento en la elaboración de un listado de palabras prohibidas para, de ese modo, silenciarlas. Por ejemplo, si se quiere evitar que alguien revele datos sobre The Last of Us 2, hay que escribir el título de la serie, tal vez los actores y otras etiquetas relacionadas. Eso sí: esto ocultará no solo lo que es spoiler, sino también el contenido general sobre esa temática.