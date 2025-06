Las tres buenas y las tres malas que dejó el debut de Boca en el Mundial de Clubes

El Xeneize se llevó un empate por 2-2 ante Benfica en la primera fecha del grupo C, pero aunque en la previa parecía un buen resultado, por lo que ocurrió en el campo de juego dejó un trago amargo.

Hoy 15:34

En su estreno en el Grupo C del Mundial de Clubes, Boca Juniors igualó 2-2 ante Benfica en un duelo que lo tuvo cerca de la victoria, pero terminó con cierto sabor amargo. El gol de Nicolás Otamendi a los 38 minutos del segundo tiempo selló la igualdad en un encuentro en el que el Xeneize mostró carácter y funcionamiento, pero dejó escapar una ventaja clave.

Pese al empate, el conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo mantiene intactas sus chances de clasificar a los octavos de final del certamen, aunque ahora dependerá de sumar ante el poderoso Bayern Múnich o de otros resultados en la zona.

Las tres buenas del Xeneize en su debut

1. Personalidad y mejora futbolística.

Boca estuvo a la altura del desafío ante un rival europeo. Con Miguel Russo en su primer partido oficial tras su regreso, el equipo mostró una versión sólida y comprometida, muy diferente a la exhibida bajo la conducción de Fernando Gago y durante el interinato de Mariano Herrón. La entrega y mentalidad combativa se destacaron como señales positivas.

2. El empate sirve.

Aunque el desarrollo del juego dejó bronca, el empate ante Benfica no es un mal resultado en los papeles. Llegar a estar 2-0 arriba y no ganar genera frustración, pero considerando el contexto, la jerarquía del rival y el momento del equipo, el punto no es desdeñable. Boca sigue con vida en la zona.

3. Aciertos individuales y tácticos.

Varios jugadores elevaron su nivel: Ayrton Costa, Miguel Merentiel y Lautaro Blanco fueron algunos de los puntos altos. Además, el DT acertó al ubicar a Rodrigo Battaglia como volante central, un rol poco habitual para él pero en el que cumplió con creces.

Las malas que dejó el empate con Benfica

1. Falta de control en el segundo tiempo.

El equipo perdió dominio en la segunda parte y no supo aprovechar el hombre de más tras la expulsión de Andrea Belotti. Le faltó eficacia en los contraataques y cedió terreno ante el empuje del conjunto portugués.

2. Se escapó una victoria clave.

El empate, si bien aceptable, dejó a Boca en una situación más compleja. Un triunfo lo habría dejado muy cerca de la clasificación, pero ahora está obligado a sumar ante Bayern Múnich o depender de otros resultados. La ventaja desperdiciada se siente como una oportunidad perdida.

3. Bajas para el duelo decisivo.

Nicolás Figal y Ander Herrera fueron expulsados y se perderán el próximo encuentro. Además, el español sufrió una nueva lesión muscular. Merentiel terminó con molestias físicas y hay dudas sobre su presencia frente al equipo alemán. Russo deberá rearmar su defensa y posiblemente modificar el mediocampo.

Lo que viene para Boca

El Xeneize se medirá en la próxima fecha con el Bayern Múnich, en un partido determinante para seguir con vida en el torneo.

A pesar del empate, Boca dejó una imagen competitiva y un equipo que parece haber recuperado su identidad bajo el mando de Russo, aunque deberá corregir errores si quiere avanzar de fase.