"El peronismo va a salir a defender y reclamar la inocencia de Cristina Fernández"

Así lo expresó el senador nacional José Emilio Neder, referente local del Partido Justicialista en la última emisión de Libertad de Opinión.

Hoy 21:49

Desde hace días la sentencia a prisión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es inamovible de la agenda de los medios. Es por eso que en Libertad de Opinión habló con el Senador Nacional y presidente del Partido Justicialista local, José Emilio Neder, quien señaló que “esta es una causa dirigida a quitarle la libertad a Cristina Fernández”.

“Ayer se cumplió un nuevo aniversario de aquel bombardeo de la Plaza de Mayo con el que sacaron del poder a Juan Domingo Perón. Fue la misma intolerancia de la derecha del país en contra del peronismo y del ejercicio de la conducción política que estamos observando hoy”, expresó Neder y agregó: “A través de esto vimos el paso de 17 años de proscripción, no nos dejaron participar electoralmente. Hoy estamos viendo como una causa que estaba prescripta se la vuelve a reactivar y se termina proscribiendo a la referente nacional con mayor caudal electoral del peronismo en Argentina. Es un trance en el que el peronismo va a salir a defender y a reclamar la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner”.

“Vamos a seguir pidiendo que se reabra la causa y se vuelva a tratar esta injusticia que se ha cometido con la presidenta”, enfatizó el Senador Nacional asegurando que “el gobierno actual tiene dos varas. No ha tenido la misma vara para tratar la Causa Correos, que tiene tanto tiempo como esta o más. Normalmente, la Corte, para producir un dictamen, demora muchísimo más, pero esto tenían que hacerlo urgente porque hubo alguien que así lo pidió”.

Marcha en apoyo a Cristina Fernández



Sobre la convocatoria a marcha de este miércoles en apoyo a Cristina Fernández, Neder remarcó “Vamos a estar todos presente. Va a estar todo el arco político y toda la gente, que es lo más importante”.

“Cuando preguntan '¿por qué baila Cristina?' o '¿por qué nos ponemos contentos los peronistas?', es porque hay algo muy elemental, que no lo van a entender nunca: El peronismo es feliz con el amor del pueblo. Esta mujer es feliz con el amor de su pueblo. Aún estando presa, el pueblo está con ella. El gobierno actual no lo entiende y no lo va a entender nunca. El odio que tienen es tan fuerte que ni teniendo todo lo que tienen son felices. Ellos son felices cuando sufre el otro. Cristina no va a sufrir porque tiene el amor del pueblo”.

Cuando se le consultó sobre uno de los planteos más insistentes y escuchados mediáticamente sobre la falta de declaración de inocencia por parte de la expresidenta, Neder explicó que “Cristina ha presentado todos los escritos habidos y por haber. Esta causa es de Vialidad, que es un ente autárquico, que tiene las facultades para hacer todo lo que se ha hecho. El fiscal, cuando fue a ver las obras que estaban cuestionadas en la causa, dijo que no había ningún tipo de irregularidad. Esta es una causa dirigida a quitarle la libertad a Cristina Fernández”.



La situación partidaria actual del Peronismo de vista a las elecciones

“El peronismo se va a reordenar y producir una alternativa posible para las elecciones del 2027. Vamos a trabajar en ese sentido, más aún, buscando que se revea esta situación”, expresó y aseguró: “No hay ninguna duda de que el peronismo va a competir en las elecciones de este año, en las que se va a elegir diputados provinciales, nacionales, senadores... No habrá un solo candidato, vamos a buscar una lista de consenso y unidad en todos los lugares donde el peronismo participe, y conformar un cuadro político alternativo, como lo hizo toda la vida”.