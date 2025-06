Rocío Robles habló sobre su vínculo con Adrián Suar: “No hablemos de fechas que no conviene”

La periodista y actriz se refirió a los rumores de romance con el productor. Aclaró que no están en pareja y evitó confirmar cuándo comenzó la relación.

Hoy 16:15

Rocío Robles rompió el silencio este martes en diálogo con Intrusos (América) y se refirió por primera vez al vínculo que la une con Adrián Suar, luego de que el productor negara públicamente estar en una relación formal.

“No estoy de novia, aclaremos”, sostuvo Robles al aire, en sintonía con las declaraciones de Suar, quien había contado que salen, comen juntos y se divierten, pero sin hablar de noviazgo.

Consultada sobre si la relación lleva un año, evitó precisar detalles: “No hablemos de fechas, que no le conviene a nadie”. Luego agregó: “Solo puedo decir lo que ya dije: lo quiero mucho, nos divertimos mucho. Él es una gran persona, muy empático. Y nada más”.

A sus 32 años, la periodista remarcó que está enfocada en su carrera profesional y que no tiene expectativas concretas: “No me pongan de novia. Disfruto el presente. Nada más”.

Al final de la entrevista, le preguntaron si el inicio del vínculo se dio cuando fue a ver Felicidades, la obra protagonizada por Suar, y si era ella la mujer que aparecía en una imagen que había circulado tiempo atrás. Con una sonrisa ambigua, respondió: “Más o menos. La obra la vi. En cuanto a la foto, no afirmo ni desmiento que la morocha haya sido yo”, cerró entre risas.