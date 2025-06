"El kirchnerismo estaba terminado en 2011, porque no tenía más dinero"

Así lo evaluó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este jueves para Radio Panorama.

Hoy 08:24

En su columna habitual en Radio Panorama, el analista Osvaldo Granados aseguró que el ciclo kirchnerista “estaba terminado en 2011”, al considerar que en ese momento “ya no había recursos disponibles” para sostener el modelo económico.

“El kirchnerismo estaba terminado porque no tenía más dinero. Por eso Cristina Fernández de Kirchner puso el cepo a los tres días de ganar las elecciones. Se habían gastado todo, no quedaba nada. No había crédito, se quedaban con el dinero de los bancos, debían montañas de plata a los exportadores, y también se quedaron con el dinero de las AFJP”, expresó Granados.

Durante su intervención, también trazó un paralelismo con otros períodos de la historia económica argentina: “Martínez de Hoz nunca tuvo superávit fiscal, siempre trabajó con déficit”. Y cuestionó los intentos actuales de volver al poder: “Estuvieron 16 años de los últimos 20. ¿No es demasiado pronto para decir que van a volver mejores?”.

Granados también se refirió a las promesas políticas que se escuchan con frecuencia: “Dicen que los chicos van a poder comer las cuatro comidas, que te vas a poder comprar un auto, una casa. ¿Con qué plata, si se la lleva el Estado? La gente tiene que tener memoria”.

En ese marco, criticó el manejo económico de las últimas gestiones: “No sabían cómo funcionaba la economía. Había cajas del Estado, coimas, una brecha del 20% entre los dólares, y llegaron al final sin nada en el Banco Central. Terminamos con una inflación del 200% y lo único que hicieron fue emitir, lo que después explotó”.

Finalmente, recordó los cambios de signo político en los últimos años: “Con Macri cantaban ‘vamos a volver’, y lo trajeron a Alberto. Se opusieron al pago de las jubilaciones, a la reforma de Macri, y terminaron con una peor con Alberto. Van a intentar volver, sí, pero hay que esperar un poco más antes de repetir el ciclo”.