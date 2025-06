Los Pumas afrontan un duelo histórico ante los British & Irish Lions en Dublín

El encuentro, si bien no es oficial dentro del calendario de World Rugby, representa una cita histórica y un reto mayúsculo para el equipo de Felipe Contepomi. Se juega desde las 16 con transmisión de Disney+.

Este viernes, Los Pumas enfrentarán un desafío de enorme prestigio en el rugby internacional: se medirán ante los British & Irish Lions en el Aviva Stadium de Dublín, desde las 16.00 (hora argentina), con transmisión exclusiva por Disney+. El encuentro, si bien no es oficial dentro del calendario de World Rugby, representa una cita histórica y un reto mayúsculo para el equipo de Felipe Contepomi.

Un cruce con historia

Los British & Irish Lions, un combinado formado por jugadores de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda, tienen más de un siglo de tradición y realizan giras internacionales cada cuatro años. Esta vez, el rival será la Argentina, en un duelo inédito que marcará un nuevo hito para el rugby nacional.

Un plantel condicionado por el calendario

Por no tratarse de una fecha oficial, muchos clubes no cedieron a sus jugadores, complicando el armado del equipo. Figuras como Mateo Carreras, Marcos Kremer, Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares y Guido Petti, entre otros, no pudieron sumarse por estar disputando los playoffs del Top 14 francés. Sin embargo, Joel Sclavi dijo presente gracias a la eliminación de su equipo.

Para suplir las ausencias, Contepomi conformó un plantel con jugadores de la Premiership inglesa, como Montoya, González, Carreras, Cordero e Isgró, y también convocó a Pablo Matera, desde la liga japonesa. Además, se sumaron rugbiers de Dogos XV, Pampas y Tarucas, equipos argentinos del Super Rugby Américas.

Formaciones:

British & Irish Lions: 1. Ellis Genge, 2. Luke Cowan-Dickie, 3. Finlay Bealham, 4. Tadhg Beirne, 5. Maro Itoje (C), 6. Tom Curry, 7. Jac Morgan, 8. Ben Earl, 9. Alex Mitchell, 10. Fin Smith, 11. Duhan van der Merwe, 12. Bundee Aki, 13. Sione Tuipulotu, 14. Tommy Freeman, 15. Marcus Smith.

Suplentes: 16. Ronan Kelleher, 17. Pierre Schoeman, 18. Tadhg Furlong, 19. Scott Cummings, 20. Henry Pollock, 21. Tomos Williams, 22. Elliot Daly, 23. Mack Hansen.

Los Pumas: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya (C), 3. Joel Sclavi, 4. Franco Molina, 5. Pedro Rubiolo, 6. Pablo Matera, 7. Juan Martín González, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz, 11. Ignacio Mendy, 12. Justo Piccardo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Santiago Carreras.

Suplentes: 16. Bautista Bernasconi, 17. Boris Wenger, 18. Francisco Coria Marchetti, 19. Santiago Grondona, 20. Joaquín Moro, 21. Simón Benítez Cruz, 22. Matías Moroni, 23. Santiago Cordero.