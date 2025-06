Los Pumas lograron un triunfo histórico: le ganaron por primera vez a los British & Irish Lions

El equipo argentino se impuso por 28-24 en Dublín, donde iniciaron la preparación para el Rugby Championship.

Los Pumas comenzaron el 2025 con una victoria inolvidable. En el Aviva Stadium de Dublín, superaron por 28-24 a los British & Irish Lions y firmaron un triunfo histórico, en lo que fue el primer test match del año rumbo al Rugby Championship.

Se trató de la primera victoria de Argentina ante los Lions, un combinado de élite que agrupa a jugadores de Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales, y que pocas veces enfrenta a selecciones fuera de sus tradicionales giras. Para dimensionar el logro, basta con decir que el historial estaba 3-0-1 a favor de los europeos antes del duelo.

Albornoz, figura clave en el inicio

El equipo dirigido por Felipe Contepomi golpeó desde el arranque con un penal de Tomás Albornoz. Aunque los Lions respondieron con un try anulado por el TMO, la intensidad de Los Pumas marcó el ritmo. Llegaron al primer try a través de Ignacio Mendy y estiraron la ventaja con dos penales más de Albornoz.

Antes del entretiempo, una recuperación de Juan Martín González desencadenó una gran jugada colectiva que culminó el propio Albornoz con un try para el 21-10 parcial.

Reacción británica y temple argentino

En el segundo tiempo, los Lions aprovecharon una amarilla a Mayco Vivas para marcar un try penal y empatar más tarde con otro de Tadhg Beirne. Pero Los Pumas no se derrumbaron: una gran acción de Rodrigo Isgró terminó con Santiago Cordero apoyando el tercer try nacional.

Con el 28-24 en el marcador, el equipo argentino defendió con firmeza hasta el final, incluyendo una acción polémica revisada por el TMO que pudo haber cambiado el resultado.

La emoción de Pablo Matera tras la hazaña

El tercera línea Pablo Matera expresó su orgullo por el histórico triunfo: “Que nos hayan invitado a jugar contra los British & Irish Lions en una fecha tan especial como el Día de la Bandera es un privilegio. Esta camiseta se disfruta como la escarapela de todos los argentinos”, dijo emocionado.

También destacó la entrega del equipo: “Sabíamos que teníamos que ganar el contacto, que muchos iban a correr sin pelota. Fue un esfuerzo colectivo, y pagó”.

Formación inicial de Los Pumas

Mayco Vivas, 2. Julián Montoya (C), 3. Joel Sclavi, 4. Franco Molina, 5. Pedro Rubiolo, 6. Pablo Matera, 7. Juan Martín González, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz, 11. Ignacio Mendy, 12. Justo Piccardo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Santiago Carreras.

Entrenador: Felipe Contepomi

Un nuevo capítulo en el historial

Con este resultado, el historial entre Los Pumas y los British & Irish Lions quedó con 3 triunfos para los europeos, un empate y ahora una victoria argentina, la primera en la historia.