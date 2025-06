Boca mira de reojo: ¿Bayern Múnich pondrá suplentes ante Benfica en la última fecha?

El entrenador Vincent Kompany explicó que “habrá que ver qué es lo que más conviene” y en el Xeneize generó una alerta, ya que necesitan un triunfo alemán para tener chances de clasificación.

Hoy 08:14

Luego de la ajustada derrota 2-1 ante Bayern Múnich, Miguel Ángel Russo no escondió sus sensaciones. “Un empate hubiera caído bien”, reconoció el entrenador de Boca Juniors, mezclando sonrisas con gestos de desazón tras un partido que dejó un sabor agridulce. Si bien la caída por la mínima diferencia todavía deja con vida al Xeneize en el Grupo C del Mundial de Clubes, el panorama se complicó.

Ahora, Boca está obligado a golear a Auckland City en la última fecha y, además, deberá esperar que Bayern venza a Benfica, algo que internamente en La Ribera confían que sucederá. Pero hay un detalle no menor: el equipo alemán ya está clasificado a los octavos de final, y su entrenador, Vincent Kompany, no confirmó si pondrá a sus titulares frente a los portugueses.

"Habrá que ver qué es lo que más conviene", expresó el DT del conjunto bávaro al ser consultado sobre la posibilidad de rotar el equipo. Sin embargo, también dejó un mensaje alentador para los hinchas de Boca: “No sabría cómo planificar un partido si no quiero salir a ganar. Somos Bayern Múnich y es imposible no ir a buscar un triunfo”. Frase que abrió la puerta a un equipo alternativo, aunque con nombres de jerarquía.

En ese posible once "B", aparecen jugadores como Dayot Upamecano, Leroy Sané y Jamal Musiala, quienes incluso ingresaron ante Boca en el segundo tiempo. También seguiría en el arco el experimentado Manuel Neuer, que se mostró respetuoso y hasta elogioso con la hinchada xeneize.

En cuanto a Musiala, la joya alemana que volvió a tener molestias musculares y pidió el cambio a los pocos minutos de entrar, todo indica que no tendría una lesión grave, aunque parece poco probable que sea arriesgado por el cuerpo técnico. “Espero que no sea nada grave. Estoy tranquilo, aunque no sé qué dirán los médicos mañana”, expresó el propio jugador.

Mientras tanto, los hinchas de Boca mantienen la esperanza viva. Aunque saben que el destino ya no depende solo del equipo, la chance de una victoria de Bayern ante Benfica, aun con suplentes, sigue siendo un faro de ilusión.

Posible formación de Bayern Múnich (alternativa) vs. Benfica:

Manuel Neuer; Konrad Laimer o Sacha Boey, Cassiano Kiala, Dayot Upamecano, Adam Aznou; João Palhinha, Aleksander Pavlović; Lennart Karl, Jamal Musiala o Tom Bischop, Leroy Sané; Jonah Kusi-Asare.

El cierre del grupo promete emociones fuertes, y Boca, a pesar del golpe, todavía sueña con clasificar.