Johnny Depp afirma que no se arrepiente del juicio con Amber Heard y se considera “un conejillo de indias del #MeToo”

Tras años de conflicto judicial con su exesposa Amber Heard, el actor asegura no arrepentirse de nada y se define como “conejillo de indias del #MeToo”, mientras critica el rol de Hollywood y reivindica su lucha por limpiar su nombre.

Hoy 07:22

En una extensa entrevista con The Times del Reino Unido, Johnny Depp reflexionó sobre su prolongado enfrentamiento legal con su exesposa Amber Heard y afirmó que fue “un crash test dummy del #MeToo”.

“¿Mi regreso? ¿En serio? Nunca me fui”, declaró el actor. “Si hubiese tenido la oportunidad de desaparecer, no habría vuelto jamás”.

El protagonista de Piratas del Caribe, quien describió su salida de Hollywood como un “boicot”, elogió al Festival Internacional de Cine de San Sebastián por apoyarlo durante lo que denominó “todos los ataques, toda la basura”. En 2021, el festival le otorgó el prestigioso Premio Donostia, su mayor reconocimiento, y el año pasado, su segunda película como director, Modi: Three Days on the Wing of Madness, recibió una ovación de pie.

Sobre el juicio que protagonizó con Heard, Depp aseguró: “No, no me arrepiento de nada. Porque, sinceramente, ¿qué se puede hacer con la cena de la semana pasada? Nada.”

En 2022, Depp y Heard protagonizaron un juicio muy mediático en Estados Unidos, donde un jurado determinó por unanimidad que Depp fue difamado. Heard apeló el fallo, pero posteriormente ambas partes anunciaron que habían llegado a un acuerdo, con el dinero de Heard destinado a obras benéficas. El caso se originó a raíz de un artículo de opinión publicado en 2018 en The Washington Post, donde Heard se identificaba como víctima de violencia doméstica sin mencionar directamente a Depp. Durante el juicio, transmitido en vivo, Heard fue objeto de fuertes ataques en redes sociales, en parte impulsados por campañas automatizadas, según estudios especializados.

El juicio en Virginia se sumó a otro anterior en el Reino Unido, donde Depp demandó al tabloide The Sun por llamarlo “golpeador de esposas”. En ese caso, el juez falló a favor del periódico en 2020, concluyendo que “la gran mayoría de las agresiones alegadas por la Sra. Heard fueron probadas”, lo que llevó a que Depp fuera apartado de la franquicia Animales Fantásticos.

Consultado sobre su decisión de llevar el caso a juicio en EE.UU., Depp respondió: “Ya había llegado demasiado lejos. Sabía que tendría que abrirme en canal. Todos me decían ‘¡Ya va a pasar!’, pero no podía confiar en eso. ¿Qué va a pasar? ¿La ficción que circula por el mundo? No, no va a desaparecer. Si no intento contar la verdad, será como si realmente hubiese hecho lo que me acusan de hacer. Y mis hijos tendrían que vivir con eso. Sus hijos. Niños que conocí en hospitales. Así que la noche antes del juicio en Virginia no sentí nervios. Si no tengo que memorizar líneas, si solo se trata de decir la verdad… que sea lo que tenga que ser.”

Y agregó: “Sabía que nada de esto iba a ser fácil, pero no me importaba. Pensé: ‘Voy a pelear hasta el maldito final’. Y si termino cargando gasolina, no importa. Ya lo hice antes.”

Depp también señaló que su experiencia ocurrió antes de que el movimiento #MeToo tomara relevancia en la industria del entretenimiento, y por eso —según él— muchos no lo apoyaron. Sin embargo, el movimiento, iniciado por la activista Tarana Burke en 2006, comenzó a ganar visibilidad en Hollywood en 2017 tras las revelaciones sobre Harvey Weinstein.

“¿Sabés qué es lo que duele? Hay personas —pienso en tres en particular— que me traicionaron. Iban a las fiestas de mis hijos. Jugaban con ellos. Y entiendo que haya gente que no se atreviera a defenderme, porque lo que más les aterraba era tomar la decisión correcta”, comentó Depp.

“Yo fui anterior al #MeToo. Fui como un crash test dummy del #MeToo. Fue antes de Weinstein. Absorbí todo eso. Y por eso quería ver, entre las cientos de personas que conocí en esa industria, quiénes jugaban a lo seguro. ¡Mejor volverse ‘woke’!”

Desde 2022, el actor ha mantenido una presencia activa, lo que lo lleva a rechazar el término “regreso”. Ese año apareció de forma sorpresiva en los MTV Video Music Awards, luego realizó una gira por Europa con su banda Hollywood Vampires y participó en un desfile de Savage X Fenty. Próximamente, volverá a compartir pantalla con Penélope Cruz en Day Drinker, de Lionsgate, junto a Madelyn Cline. También está previsto que comience el rodaje de Carnival: At the End of Days, dirigida por Terry Gilliam, con Adam Driver, Jeff Bridges y Jason Momoa.