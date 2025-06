Facundo Isa y una esperada vuelta a Los Pumas para la ventana de julio

Luego del golpe por 28-24 sobre los British and Irish Lions, Felipe Contepomi ya tiene listo el plantel de Los Pumas para afrontar la ventana internacional de julio.

Hoy 12:24

Sin dudas, una de las grandes novedades es el regreso de Facundo Isa, quien se había tomado un año sabático del rugby internacional luego de disputar la Copa del Mundo 2023.

El santiagueño quiso abocarse de lleno a su club, Toulon, durante la temporada 2024/25 y suprimiendo el desgaste que significan los viajes y los compromisos con el seleccionado nacional logró tener un muy buen desempeño en el Top 14 y la Champions Cup, jugando un total de 24 partidos.

La última aparición de Isa con la camiseta de Los Pumas fue en el choque por el tercer puesto del Mundial 2023, el 27 de octubre de aquel año, que los argentinos perdieron ante Inglaterra por 26-23.

El conjunto dirigido por Contepomi disputará su primer encuentro en la ventana de julio precisamente ante la Rosa, el sábado 5 en La Plata. Una semana más tarde, será la revancha en San Juan, mientras que el cierre será ante Uruguay en Salta, el 19 del mismo mes.

El calendario de Los Pumas para la ventana de julio

5 de julio – Los Pumas vs Inglaterra, en La Plata – 16:40 hs

12 de julio – Los Pumas vs Inglaterra, en San Juan – 16:40 hs

19 de julio – Los Pumas vs Uruguay, en Salta – 16:40 hs