Fernando González habló del presente de Güemes: "El grupo merece estar más arriba"

El defensor del Gaucho habló del presente del plantel tras una nueva jornada de entrenamientos.

Hoy 20:08

Güemes continúa con su preparación para el duelo clave ante Los Andes, en el marco de una nueva fecha de la Primera Nacional. El equipo santiagueño atraviesa un momento complicado en la tabla, y en ese contexto, Fernando González, defensor del Gaucho, habló del presente del plantel tras una nueva jornada de entrenamientos.

"Un poco molesto con el resultado porque fuimos a buscar la victoria, la categoría es así muy dura, nos encontramos con un gol temprano de ellos, pero gracias a Dios hicimos un gran partido, pero no pudimos quedarnos con los tres puntos", abrió el defensor.

Sobre la realidad del equipo, dijo: "Siento que hay un montón de cosas que nos están pasando para no poder conseguir la victoria, pero tampoco perdemos, sabemos que tenemos que ganar como grupo y equipo para que eso traiga tranquilidad en la semana y para la gente. Las cosas no se nos dan por detalles. Estamos trabajando en eso, el rival a veces no genera nada y cuando logra una nos convierten", declaró.

Además, agregó: "Sabemos que tenemos que sumar y salir del fondo, estamos trabajando bien, tenemos un grupo bueno, creo mucho en el trabajo y lo venimos haciendo bien, falta coronar con una victoria para acomodarnos en la tabla porque después los partidos que hacemos no nos pasan por arriba".

"Anímicamente estamos bien, nos falta esa victoria, el grupo merece estar más arriba, pero hoy la tabla nos ve en otro lado y tenemos que hacernos cargo del lado qué nos toca para sacar puntos", sentenció Fernando González, en diálogo con El Clásico con el periodista Amarú Pérez.