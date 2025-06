"Todos se hacen los que quieren ayudar, pero cuando pudieron no lo hicieron"

Osvaldo Granados destacó el cinismo imperante en el sector político y denunció un "juego político en el Congreso" con la aprobación de ayudas económicas y su posterior veto por parte del oficialismo.

Hoy 08:26

Este jueves, Osvaldo Granados apuntó en su columna que se emite a través del aire de Radio Panorama contra el juego político que se vive en el Congreso en la antesala electoral: “Hay un juego en el Congreso, la oposición te vota aumentos —fondos para Bahía Blanca, para el Garrahan, aumento para los jubilados— y por el otro lado vienen los vetos”, expresó en su editorial. Y agregó: “Faltan dos meses para las elecciones y uno está pensando en eso o los que ponen el veto y mirando lo que pasó con las jubilaciones que algo de intereses hay”.

Granados recordó que la Justicia declaró inconstitucional la fórmula que había implementado el expresidente Alberto Fernández, basada en 50% inflación y 50% recaudación del Anses. “Esto va a dar motivo a miles de juicios”, advirtió. Y fue más allá: “Lo que pasa con los jubilados se puede trasladar al resto de la economía y la política. Todos son cínicos, se hacen los que quieren ayudar pero cuando pudieron hacerlo, no lo hicieron”.

Sobre la situación económica, Granados remarcó la contradicción entre el aumento de la producción y el estancamiento del consumo: “¿Cómo se mide esto? ¿Están haciendo stock? ¿O producen más y no se vende?”. En ese sentido, sostuvo que “dicen que cambió la forma de vender, porque se vende online y esto no está medido, porque no hay forma de hacerlo”.

También hizo referencia a la estrategia de precios de YPF, comparándola con plataformas digitales: “YPF está 100% por debajo del resto, está haciendo como Uber: cuando se vende menos, es más barato. Por eso a la noche se vende más barato, porque no se vende y quieren modificar los hábitos de consumo”.

Finalmente, advirtió sobre la salida de divisas por importaciones y la incertidumbre de cara a las vacaciones: “Se están yendo muchos dólares por las importaciones, no sé si habrá tantos dólares para los turistas del verano que quieren ir a Brasil. ¿De dónde van a salir los dólares para frenar la avalancha de los que quieren irse afuera?”.