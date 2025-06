Fantino aseguró que Cristina Kirchner quiere hacer un programa de streaming desde su prisión domiciliaria

La expresidenta pediría permiso a la Justicia para la emisión, que sería una vez por semana. Es en Carnaval Stream, que tiene entre sus dueños al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

Hoy 09:41

Alejandro Fantino anunció que Cristina Kirchner pidió realizar un programa semanal, de dos horas, en el canal Carnaval, donde el periodista conduce un programa de streaming. Y que la idea de la expresidenta sería hacerlo desde su casa, "previa autorización judicial", mientras cumple la prisión domiciliaria.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Uno de los principales inversores del canal Carnaval Stream es Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. Y el canal está al aire desde principios de mes, tras una inversión millonaria para contratar figuras famosas.

"Cristina quiere un programa acá, con previa autorización judicial. Y quiere un programa en Carnaval, semanal", dijo Fantino, en su programa Cónclave, que se emite todos los lunes a la noche por ese canal de streaming, donde lo acompañan Jorge Rial, Viviana Canosa y Fabián Doman.

"Si se da, yo no tengo problema", sostuvo Fantino, quien planteó el tema varias veces a lo largo del programa. Pero agregó que las autoridades del canal le dijeron "que no".

"El viernes preguntaron por un espacio de dos horas en Carnaval, una vez por semana, para que Cristina haga un programa, previa autorización judicial", dijo Fantino. "El entorno de Cristina pidió hacer un programa semanal en Carnaval, si había posibilidad", insistió el conductor, ante las consultas de sus colegas de programa.

Fantino aseguró que consultó a las autoridades del canal y que le confirmaron el pedido de Cristina Kirchner. Y le respondieron: "Por ahora no, lo vamos a ver. Por ahora no, porque estamos con algunos problemas técnicos". Pero que volvieron a comunicarse, entonces, Fantino destacó: "No es que le dijeron que no, no, no. Pero hoy es así".

"Yo le pondría Hola Cristina", ironizó Viviana Canosa. Mientras Doman proponía encuestar a la audiencia de Carnaval si estarían de acuerdo en tener un programa de Cristina Kirchner en ese canal de streaming.