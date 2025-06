Las diputadas libertarias Sabrina Ajmechet (CABA) y Emilia Orosco (Salta), visitaron los estudios de Radio Panorama y dialogaron sobre la coyuntura política, el rumbo económico del Gobierno nacional. Participarán de un evento esta tarde.

Hoy 13:41

Esta tarde, desde las 19 horas, se llevará a cabo el evento “Diálogo Federal: Panorama electoral, hacia una transformación estructural del Estado”, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad. En ese marco, las diputadas nacionales de La Libertad Avanza, Sabrina Ajmechet (CABA) y Emilia Orosco (Salta), visitaron los estudios de Radio Panorama y dialogaron sobre la coyuntura política, el rumbo económico del Gobierno nacional y la proyección del espacio libertario en el país.

Ajmechet destacó la importancia del evento y del ciclo impulsado por la fundación: “Federalismo y Libertad siempre sostuvo las ideas de la libertad, y con Diálogo Federal se propuso recorrer las provincias. Estamos hablando de las necesidades estructurales de la Argentina. Acompañamos a Milei en un proceso que abrió la Ley Bases a nivel nacional, y ahora el paso siguiente es que eso se replique en las provincias”.

Respecto al panorama económico, señaló: “Los diputados opositores intentan lastimar el plan económico. Hay sesiones hechas para atacar el superávit. Pero esto no es un milagro, es resultado de una serie de aciertos. Ya estamos viendo frutos del plan económico: bajó la pobreza en Argentina. En este año y medio, los datos de pobreza mostraron que si bien sigue siendo altísima con un 38%, va para abajo".

Sabrina Ajmechet Y Emilia Orozco durante la entrevista.

Por su parte, Orosco valoró la creciente participación de jóvenes en el espacio libertario y afirmó que la fuerza se consolida: “La juventud de La Libertad Avanza toma fuerza y protagonismo. Acompañar a Tomás (Figueroa) en Santiago es un honor. No es fácil enfrentar a un aparato estatal con tantos años de poder. No le mentimos a la gente, ni prometemos lo que no se puede cumplir. El país necesitaba un cimbronazo. El plan económico está funcionando, y el país se está reposicionando también hacia afuera”.

Finalmente, Tomás Figueroa, presidente de La Libertad Avanza en Santiago del Estero, también participó de la entrevista y remarcó: “Cuando se plantean cosas sensatas en el Congreso, la oposición se queda sin argumentos. Han usado el dinero de los jubilados para otras cosas. La mitad de los trabajadores no hacen aportes, y eso afecta directamente a quienes hoy deberían tener una jubilación digna”.

El evento se realizará con entrada libre desde las 19 en 9 de Julio 131.