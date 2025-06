La frase de Flavio Briatore sobre el futuro de Colapinto en Alpine: "No hay límites para sus carreras"

En la previa de lo que será el Gran Premio de Austria y la quinta prueba que estipuló la escudería para Franco, el asesor del equipo fue contundente respecto a la continuidad del argentino.

Hoy 14:54

Este fin de semana se correrá el Gran Premio de Austria, en donde Franco Colapinto espera ser uno de los protagonistas y sumar puntos para por primera vez en la temporada. Se trata de la quinta carrera que habría estipulado Alpine tras anunciar el reemplazo de Jack Doohan por el oriundo de Pilar.

En ese sentido, según informó el sitio Motorsport, el argentino dio a entender que su estadía como piloto titular de la escudería francesa parece que se extenderá más de lo habitual y que no se puso en duda su permanencia puertas adentro. Siguiendo esa línea, Flavio Briatore, asesor del equipo, dijo: "Franco correrá todas las veces que haga falta. Lo de las cinco carreras no tiene sustento. Es un invento que se generó desde la prensa, sobre todo en Argentina. No hay límite para sus carreras".

"Franco es parte del equipo, no sé de qué rumores hablan. La culpa es de ustedes, no nuestra. Ya lo dije antes: esas fechas eran sólo una referencia para ustedes, no un límite real", sostuvo Briatore. Por otra parte, según reveló Infobae, Colapinto firmó un contrato por cinco años con Alpine, lo cual alimenta los rumores sobre su continuidad bajo la marca competitiva de Renault.

"Hoy en día en la Fórmula 1 hay mucha presión y todos se enfocan en el fin de semana con toda la presión que eso genera. Los contratos se rompen muy fácilmente. Más allá de que sean diez, dos o cinco años, al final eso dura lo que quieren que dure. Es una experiencia muy buena haber vuelto a la Fórmula 1, queda mucho por venir, mucho por aprender", sostuvo Colapinto por su parte.

Respecto a la carrera y las especulaciones, Franco comentó: "Solo quiero concentrarme aquí en Austria. Creo que tenemos una buena oportunidad como equipo para rendir bien y maximizar el potencial del auto, y luego veremos dónde terminamos".

Cronograma del GP de Austria

Viernes 27 de junio

Prácticas Libres 1: 8.30 a 9.30 horas

Prácticas Libres 2: 12.00 a 13.00 horas

Sábado 28 de junio

Prácticas Libres 3: 7.30 a 8.30 horas

Clasificación: 11.00 a 12.00 horas

Domingo 29 de junio