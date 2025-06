Destacados juristas analizaron aspectos relevantes acerca del interés superior del niño en ámbitos judiciales

La forma sencilla de redacción y contemplar la perspectiva sobre minoridad en el dictado de sentencias fueron expuestas por los Dres. Llugdar y Abregú.

Una temática de singular interés jurídico y social es la de la niñez y adolescencia, motivo por el que el Centro Único de Capacitación del Poder Judicial, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Santiago del Estero y la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF), organizaron una jornada de capacitación.

La misma llevó por denominación "El interés superior de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) en ámbitos judiciales" y se concretó en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Tribunales.

En ese marco, disertaron los Dres. Eduardo Llugdar, vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia y Rómulo Abregú, asesor de menores del Departamento Judicial de Trenque Lauquen (Provincia de Buenos Aires) y especialista en temas de minoridad, quienes estuvieron acompañados en el estrado por el Dr. Darío Alarcón, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Santiago del Estero.

La actividad contó con la presencia del titular del Ministerio Público de la Defensa, Dr. Enrique Billaud; magistrados, funcionarios, empleados judiciales y abogados que se desempeñan en el foro local.

En primer término, el Dr. Llugdar expuso sobre "Perspectivas de Infanto- Juvenil en sentencias que involucran a NNyA”, oportunidad en la que expresó que "he querido acompañar a nuestro visitante, a quien me une una amistad de hace tiempo. Siempre nos vincula las preocupaciones que tenemos relacionadas con niñez y adolescencia, fundamentalmente para que no cometamos el error que siempre todos estamos expuestos, no por mala fe, sino porque somos seres humanos y podemos equivocarnos”.

En otro tramo de su exposición, indicó que "los jueces debemos contar con los medios adecuados y con la sencillez para que el niño entienda. Aquí se están decidiendo cosas sobre él y se lo invita, si es que desea, dar su opinión y eso es lo correcto. ¿Por qué no escucha también el Congreso, que tiene todos los medios, para que opinen también los niños que el día de mañana van a tener que soportar una baja de imputabilidad o como son las leyes que los van a sancionar?”.

De inmediato, el conferencista sostuvo que “opinan todos, menos los niños y no se escucha a los niños. Tampoco los niños son clones y cuando digo que no son clones es porque tienen la autonomía, que definía Kant y Santo Tomas de Aquino, de su dignidad humana”.

"Es decir, continuó, que si no atendemos a ese contexto de niñez en el que van factores psicológicos, sociológicos, históricos de vida, con la solución que demos aplicando solamente la fría letra de la ley, no vamos a atender ese concepto abstracto, sin definición, sino que la definición se da en cada caso, de que se trata ese interés superior del niño, que no es uno solo, porque hay tantos millones interés superior del niño como tantos niños habitan en el planeta", concluyó.

Redacción clara de sentencias

En tanto, Rómulo Abregú, quien es secretario general de AJUNAF, abordó el tema “Sentencias con lenguaje sencillo dirigidas a menores de edad”. En el marco de su exposición, indicó que "me emociona estar en la tierra de mis ancestros y quería compartir en estos intercambios que tenemos con ustedes, sobre los cambios de formas que hay que hacer”.

En esa línea de pensamiento, el especialista dijo que "los chicos cambiaron, los tiempos cambiaron y nosotros también. Recuerdo que cuando entregué una diplomatura, les dije a los alumnos: ahora anda a tu casa con tu diploma y preguntate, si estás convencido que los niños son seres humanos y tienen derechos".

Sostuvo que ese razonamiento se debe a que “durante más de veinte años de director de diplomatura, he entregado muchos diplomas y creo que como están los chicos en la sociedad y en base a las estadísticas, creo hemos hecho mucho pero no alcanzó. Porque estamos atrás de los problemas de los chicos y en el Poder Judicial donde yo trabajo, mucho más”.

En el tramo final de su exposición, analizó dos casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, destacó de los fallos que “los Estados partes deben dictar medidas de protección especial cuando se ven involucradas personas menores de edad y personas con discapacidad. Estos fundamentos de protección especial los puede hacer la sociedad, el mundo adulto, por ejemplo un intendente, un organismo administrativo, debe dictar medidas de protección especial".

Al concluir las conferencias, el Dr. Eduardo Llugdar entregó al Dr. Abregú ejemplares de un libro de su autoría, referidos a la temática de niñez y adolescencia.