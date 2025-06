Melina Masnatta en Smart City: “No podemos darnos el lujo de no usar tecnología en la educación”

La especialista en Educación disertó este jueves en el Fórum y mantuvo una entrevista en Radio Panorama.

Hoy 22:45

Durante su participación en el Smart City Expo Santiago del Estero, la especialista en Tecnología Educativa, Melina Masnatta, brindó una reflexión profunda en Radio Panorama sobre los desafíos actuales en la relación entre educación y tecnología. “Después de la pandemia empezamos a usar los celulares como podíamos, pero hoy necesitamos preguntarnos qué queremos hacer con esa tecnología”, señaló.

Masnatta remarcó la importancia de enseñar a pensar críticamente frente a las herramientas tecnológicas: “Tenemos que hablar de dieta cognitiva: qué consumimos, cómo se diseña y quién lo diseña”. También destacó que los docentes ganan terreno cuando aprovechan herramientas como la inteligencia artificial para mostrar sus límites, errores y potenciales: “ChatGPT, por ejemplo, puede servir como excusa para enseñar pensamiento crítico, fuentes confiables y autonomía en el aula”.

Otro de los puntos centrales fue la llamada “tecno-convivencia educativa”. Masnatta advirtió que prohibir el uso de celulares en las escuelas no es una solución viable en países como Argentina, donde muchas veces los estudiantes cuentan con dispositivos, pero no con otras condiciones básicas. “Hay casas donde falta comida, pero hay tres celulares. Entonces, ¿cómo no aprovechar esa infraestructura para enseñar?”, se preguntó, y enfatizó: “Si no usamos la tecnología en la escuela, ¿quién les va a enseñar a usarla bien?”.

Finalmente, hizo un llamado de atención a padres y docentes sobre el uso precoz de pantallas en niños pequeños: “Cuando el bebé llora, enseguida se le pone un celular. Pero el llanto es parte del desarrollo, permite aprender a autorregularse”. En ese sentido, invitó a leer su libro “Educar en tiempos sintéticos”, que plantea 73 preguntas reales a partir de experiencias educativas latinoamericanas: “No se trata de recetas imposibles, sino de ideas que se pueden aplicar en cualquier aula o casa de nuestra región”.