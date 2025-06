Falleció Lalo Schifrin, el compositor de "Misión: Imposible"

A los 93 años, tuvo su deceso Lalo Schifrin compositor de ‘Misión: Imposible’ que escribió las bandas sonoras de ‘Harry el sucio’, ‘Cool Hand Luke’ y más de 100 películas.

Hoy 07:02

Lalo Schifrin, el legendario compositor argentino que compuso el tema de Misión: Imposible y compuso la banda sonora de más de 100 películas y series, desde The Cincinnati Kid, Cool Hand Luke y El Golpe II hasta Harry el Sucio y la trilogía Hora Punta, falleció a los 93 años.

Su hijo, el guionista y director Ryan Schifrin, le confirmó a Deadline que su padre murió “en paz” el jueves por la mañana.

Su carrera y premios

También pianista y director de orquesta, Schifrin ganó cuatro premios Grammy con 19 nominaciones a lo largo de 40 años de carrera y fue seis veces nominado al Óscar por El Golpe II, La Competencia, Horror en Amityville, La travesía de los condenados, El Zorro y La leyenda del indomable. Recibió un Óscar honorífico en los Premios Governor de 2019 , siendo uno de los tres únicos compositores galardonados con este reconocimiento, junto con Ennio Morricone en 2006 y Quincy Jones en 2024.

Obtuvo tres nominaciones consecutivas al Grammy por el conmovedor y dramático tema de Misión: Imposible , en compás de 5/4, entre 1967 y 1969, y variaciones de su composición han aparecido en todas las películas de Tom Cruise, Misión: Imposible. Entre quienes trabajaron en versiones del tema para dichas películas se encuentran Hans Zimmer, Danny Elfman, Larry Mullin Jr. y Adam Clayton de U2 y Limp Bizkit.

La versión Mullin-Clayton de “Theme from Mission: Impossible” se usó en la primera película de Cruise y se lanzó como sencillo, llegando al Top 10 de Billboard en 1996. Una versión sencilla acreditada a Schifrin casi llega al Top 40 en 1968.

Más de un centenar de bandas sonoras

En total, Schifrin escribió más de 100 bandas sonoras para cine y televisión, entre las que se incluyen Mannix , Bullitt, THX 1138, Enter the Dragon, Los cuatro mosqueteros, El águila ha aterrizado, Tango, Bringing Down the House, El puente de San Luis Rey, Después del atardecer y Abominable.

Entre sus numerosos créditos como director se encuentran la Orquesta Sinfónica de Londres, la Orquesta Filarmónica de Londres, la Orquesta Sinfónica de Viena, la Filarmónica de Los Ángeles, la Filarmónica de Israel, la Filarmónica de México, la Orquesta Sinfónica de Sídney y la Orquesta de Cámara del Lincoln Center. También fue director musical de la Orquesta Sinfónica de Glendale durante seis años a partir de 1989.