La polémica boda en Venecia entre Jeff Bezos y Lauren Sánchez

Ella es una empresaria que voló al espacio y lidera causas climáticas. Jeff Bezos es fundador de Amazon y el cuarto hombre más rico del mundo.

Hoy 11:59

En los próximos días, Jeff Bezos, fundador de Amazon y cuarto hombre más rico del mundo, sellará una nueva etapa personal al contraer matrimonio con Lauren Sánchez.

La ceremonia, programada entre el 26 y el 28 de junio, no solo ha captado la atención por su exclusividad (incluye cierres parciales en zonas de Venecia y acceso restringido para apenas 200 invitados), también por el perfil de la futura esposa del magnate.

Los inicios de Sánchez, la futura esposa de Bezos

Lauren Wendy Sánchez nació en 1969 en Albuquerque, Nuevo México, en el seno de una familia mexicano-estadounidense vinculada a la aviación. Durante su juventud participó en concursos de belleza como Miss Hawaiian Tropic, pero su carrera tomó otro rumbo al ingresar al periodismo televisivo.

Su primera experiencia frente a cámaras fue en la cadena KTVK-TV, en Phoenix, y luego ganó visibilidad nacional como presentadora en Extra, Good Day LA y como conductora original del concurso So You Think You Can Dance.

En paralelo, apareció como reportera en películas como ‘El club de la pelea’ y, con los años, supo transitar la industria del entretenimiento desde múltiples frentes.

Sin embargo, a los 40 años decidió reinventarse: se convirtió en piloto de helicóptero, fundó la productora Black Ops Aviation (la primera en Hollywood propiedad de una mujer piloto) y comenzó a colaborar en producciones aéreas como Dunkerque de Christopher Nolan.

“Tenía un trabajo, tenía una carrera, y luego encontré una vocación”, declaró Sánchez en una entrevista. Esa combinación de habilidades técnicas, experiencia mediática y visión empresarial definió un perfil poco común, el de una comunicadora que cruzó con éxito al mundo de la aviación y la producción cinematográfica.

La vicepresidenta del Bezos Earth Fund

Hoy, con 55 años, Sánchez es vicepresidenta del Bezos Earth Fund, iniciativa dedicada a combatir el cambio climático y fomentar programas educativos y sociales. También es autora de un libro infantil publicado en 2024, The Fly Who Flew to Space, que narra el viaje de una pequeña mosca al espacio como metáfora de la curiosidad científica.

Ese relato no es ajeno a su propia experiencia. En 2025, Sánchez fue una de las seis mujeres que viajaron al borde del espacio a bordo del cohete NS-31 de Blue Origin, la empresa aeroespacial de Bezos.

No solo fue parte de la tripulación, también la reunió y participó en el diseño de los trajes espaciales junto a la firma Monse. En su equipo se encontraban figuras como Katy Perry, la periodista Gayle King y la activista Amanda Nguyen.

Sánchez es madre de tres hijos: Nikko, de su relación con el exjugador de la NFL Tony Gonzalez; y Evan y Ella, fruto de su matrimonio con el ejecutivo Patrick Whitesell. Actualmente mantiene una relación cercana con Gonzalez y su esposa, a quienes describió como sus “mejores amigos”.

La relación entre Bezos y Sánchez

Sánchez y Bezos iniciaron su relación en 2018, cuando ambos aún estaban casados. El vínculo se hizo público en enero de 2019, en medio de una filtración de mensajes privados difundida por el tabloide ‘National Enquirer’. Bezos respondió acusando al medio de intento de extorsión. Ese mismo año, tanto él como Sánchez finalizaron sus matrimonios.

El compromiso llegó en mayo de 2023, durante unas vacaciones en Francia. Bezos le entregó un anillo de compromiso con un diamante valorado en 2,5 millones de dólares. La despedida de soltera tuvo lugar en París, con invitadas como Kim Kardashian, Eva Longoria y Katy Perry. Según medios británicos, el evento costó cerca de 600 mil euros.

La boda en Venecia

La boda en Venecia no solo marca un hito en la vida personal de Bezos, también ha generado reacciones locales. Aunque inicialmente hubo protestas por los cierres programados, el alcalde Luigi Brugnaro declaró que el evento aportará beneficios económicos a la ciudad y no afectará la vida cotidiana de residentes ni turistas.

Mientras se ultiman los detalles del enlace, los medios recuerdan a MacKenzie Scott, exesposa de Bezos, con quien compartió 25 años de matrimonio y fundó Amazon. Scott ha mantenido un perfil discreto desde el divorcio, pero sigue siendo una figura relevante por su labor filantrópica. Desde su separación, ha donado más de 19 mil millones de dólares a causas sociales.

Así, entre el legado empresarial de Scott y la historia multifacética de Sánchez, la vida personal de Jeff Bezos continúa entrelazada con figuras que, cada una a su modo, han dejado huella en el espacio público.

La boda en Venecia no solo es el inicio de una nueva etapa para el empresario, también la consolidación de una pareja que ha sabido construir una narrativa compartida entre la tecnología, el espectáculo y la filantropía.