Tras rumores de reconciliación entre Alex Caniggia y Melody Luz, Santiago del Azar rompió el silencio sobre su separación

El cocinero relató un episodio de celos que desencadenó el fin de su relación con la bailarina y negó haber tenido una actitud violenta.

Hoy 16:01

En medio de los fuertes rumores de reconciliación entre Melody Luz y Alex Caniggia, su expareja, el cocinero Santiago del Azar, habló públicamente por primera vez sobre la repentina ruptura con la bailarina.

Visiblemente afectado, Del Azar dio una entrevista al ciclo Mujeres Argentinas (eltrece), donde reconoció un incidente ocurrido el jueves pasado, motivado por los celos y la inseguridad. “Pensé que la perdía”, confesó.

Según su relato, horas después de haber estado con Melody, notó que ella no respondía sus mensajes ni llamadas, lo que lo llevó a acercarse a su domicilio, donde se encontraba con los padres de Venezia Caniggia.

“Pasé por enfrente de su casa, vi algo que no me gustó y le toqué timbre. Me dijo que no pasó nada malo, que estaban charlando y tomando mate. Creo que a ella le molestó que yo fuera y sé que estuve mal”, explicó.

El chef aseguró que no actuó de forma violenta y buscó despejar dudas al respecto: “No tenía nada que hacer yo ahí, lo podía charlar después. No estuve bien en tocarle timbre. Después me fui, no armé berrinche, no violenté la puerta, no la insulté.”

No obstante, admitió que Melody interpretó la situación como un impulso agresivo. “Me dijo ‘tuviste un impulso violento, me pateaste la puerta’ y yo solo le toqué el timbre. Los de seguridad estaban ahí y lo vieron todo”, se defendió.

Mientras tanto, el entorno de Melody no ha confirmado ni desmentido la posible reconciliación con Alex Caniggia, padre de su hija, pero las especulaciones crecen tras haber sido vistos juntos recientemente.